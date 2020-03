Els 22 treballadors que han denunciat l'Ajuntament no obtenen les mesures cautelars

Revés per als 22 treballadors que han denunciat l'Ajuntament de Girona en considerar que la Relació de Llocs de Treball aprovada els perjudicava. Un jutjat de la capital ha descartat les mesures cautelars que demanaven i ha imposat els costos judicials a la part demandant. Segons fonts consultades, la xifra d'aquestes despeses podria ser d'uns 2.500 euros. Els demandants estan defensats per l'advocat Joaquim Oliva i l'Ajuntament, tot i tenir set advocats, va decidir recórrer a un professional d'un prestigiós despatx de València, Josep Ortiz Ballester, per un preu de 12.000 euros (10.500 euros + IVA).

En l'auto, el jutge exposa un llarg argumentari per indicar que no cal prendre mesures cautelars. Per exemple, assenyala que, per demanar mesures cautelars cal calcular i acreditar quin és aquest perjudici i que això, en la petició no s'ha fet: «No s'acredita el més mínim indici del perjudici que la demora en la resolució del recurs ni l'execució de l'acte administratiu puguin causar un dany als demandants».

També s'explica que els perjudicis són clarament determinables i, per tant, compensables en cas que la sentència acabi anant a favor dels treballadors. Per tant, insisteix que no cal acceptar la mesura cautelar.

Finalment, el jutge exposa que ha de «prevaler l'interès general - la reorganització de la plantilla aprovada pel ple municipal- per sobre dels interessos particulars i dels demandants».

Fonts de l'Ajuntament de Girona van assenyalar, en el seu moment, que havien contractat d'urgència i a dit aquest advocat, del gabinet Gómez-Acebo & Pombo, un dels que més factura a Espanya, perquè és un expert en la matèria, tot indicant que no en tenien cap en plantilla.

A més a més, van exposar que van haver d'activar un procés extraordinari d'urgència precisament per l'existència per part de la defensa d'una petició de mesures cautelars que s'havia de resoldre en deu dies. Per aquest motiu -van dir aquestes fonts-, no van poder fer publicitat d'una oferta per buscar un advocat expert en la Relació de Llocs de Treball ni demanar tres pressupostos a despatxos, malgrat que les instruccions de la pròpia alcaldessa, Marta Madrenas, així ho deixen clar per als contractes menors d'entre 3.000 i 15.000 euros, quan se segueixi un procediment ordinari.



El cas segueix

La demanda dels 22 treballadors incloïa la petició al jutge de mesures cautelars que consistia en mantenir el sou dels afectats fins que no es resolgui judicilament el cas i que es determinés si era procedent fer-ho o no en deu dies. El conflicte pot confirmar la Relació dels Llocs de Treball -que consideren perjudicial perquè perden diners- o mantenir el sou dels afectats, segons acabi resolent el judici. Els funcionaris tenen una diferència de sou d'entre 80 i 120 euros mensuals per cada treballador fins que es jubili. Inicialment, doncs, serien uns 36.000 euros més a l'any. Hi ha algun funcionari que té 60 anys però n'hi ha d'altres, al departament d'informàtica, que tenen menys de 40 anys.