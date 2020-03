Un dels moments més polèmics del mandat de l'exalcalde

L'aprovació de la compra del fons Santos Torroella, es va fer en un tens ple celebrat el 14 de febrer de 2014, i va ser un dels moments més polèmics del mandat de Carles Puigdemont. De fet, Puigdemont, que governava en minoria, va haver d'usar el seu vot de qualitat per desfer l'empat que es va produir en la votació: onze vots favorables de CiU i el regidor no adscrit Carles Palomares (ex-PP), onze en contra del PSC, la CUP i ICV i dues abstencions del PP i del regidor no adscrit Carles Bonaventura (ex-CUP). L'oposició (sobretot PSC i CUP) i la Plataforma Aigua és Vida van denunciar que el govern de CiU tenia previst pagar part del fons amb el cànon de l'aigua.