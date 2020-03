La Devesa, un «geriàtric» de plàtans

L'estudi sobre l'arbrat de la Devesa defineix el parc com un "geriàtric" de plàtans, perquè els 2.500 que hi ha pateixen "envelliment prematur". Sobretot perquè els arbres estan a tocar els uns dels altres i això en dificulta el creixement.

L'informe també subratlla, però, que hi ha un risc "força baix" que els arbres caiguin i conclou que no s'han de talar plàtans per esponjar la Devesa (perquè com que han crescut com un conjunt, és tard per fer marxa enrere).

Amb l'estudi a la mà, l'Ajuntament descarta permetre que es facin activitats a dins les illes de plàtans, cosa que entre d'altres accelerarà el trasllat de les caravanes dels firaires. A més, el consistori redactarà un pla de risc i prohibirà accedir al parc quan hi hagi temporals.