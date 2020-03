Girona organitza una jornada sobre el lideratge femení al segle XXI

L'Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d'Ocupació, ha programat per al 12 de març la primera jornada del cicle de conferències «Ocupació en clau de gènere». La iniciativa vol crear un espai de formació i reflexió en relació amb la igualtat d'oportunitats a la feina, i així donar eines i recursos a les empreses i a la ciutadania per crear entorns laborals més igualitaris i justos pel que fa al gènere.

La jornada té per títol «Liderant en femení al segle XXI» i es farà al Centre Cultural La Mercè, (de les 17.30 hores a les 20.00 hores). S'iniciarà amb la ponència «Liderar per transformar», a càrrec de la doctora Cristina Sánchez Miret, directora del Departament d'Empresa de la UdG. Tot seguit, hi haurà un taller d'empoderament femení mitjançant el pensament, les emocions i la paraula. Una càpsula anomenada «Lider Woman 360º» conduïda per Pamela Nadal, coach en empoderament i lideratge femení.