Monreal seguirà en una FAV debilitada

Crits, retrets i acusacions. L'assemblea extraordinària de la Federació d'Associacions de Veïns (FAV) de Girona per decidir la continuïtat al càrrec de president de Romà Monreal va estar plena de tensió i es va allargar més d'una hora i mitja. S'havia de fer una votació però va haver-hi una llarga discussió sobre qui tenia dret a vot, qui era legalment soci, quines incorporacions a darrera hora es donaven per bones i què deien els estatuts. Un document amb diferents lectures. Romà Monreal seguirà. Però ho farà en una federació debilitada que necessitarà molta feina per recuperar crèdit i la confiança pèrdudes per les polèmiques dels darrers mesos.

Tot plegat en una reunió al local de l'associació de veïns de Palau-sacosta on els representants d'onze entitats veïnals van decidir marxar sense votar i denunciant «irregularitats» de Romà Monreal i de la junta de la federació. Ara, s'uniran en un grup assembleari i seguirant tractant, i consensuant, temes vinculats a la ciutat, sobretot en tres eixos: salut, escola pública i habitatge, segons va indicar un membre de la gestora d'aquest grup assembleari, Martí Carreras. Són l'Eixample, Pedret, Vista Alegre, Santa Eugènia, Domeny- Taialà, Sant Pau, Sant Narcís, Campdorà, Pont Major, Montjuïc i Barri Vell.

Monreal, però, va assegurar que de totes les associacions que van marxar, només quatre tenien dret a vot. Va explicar que els havia deixat entrar però que no tenien dret a vot i que quan van veure que no podien guanyar van decidir marxar. Romà Monreal va assenylar que dels presents a la reunió, hi havia dotze entitats veïnals que tenien el dret a votar. En marxar-ne quatre,van quedar a l'interior del local membres de vuit associacions de veïns: Can Gibert del Pla, Sant Narcís Sud, Palau-sacosta, Torre Gironella, Pedreres, Mas Jardí, Avellaneda i Vila-roja. En considerar que, precisament, les entitats que havien convocat l'assemblea extraordinària per votar havien decidit marxar, ni tan sols es va votar. I es va donar per revalidat al qüestionat president.

Romà Monreal, actual president de l'associació de veïns de Palau- sacosta, va ser escollit president de la Federació el 25 de novembre. Aquell dia van votar dotze entitats i va rebre el suport de vuit, mentre que les altres quatre van decantar-se pel qui des de l'any 2008 havia estat el president de la FAV Josep Maria Castanyer, president de l'Associació de Veïns de Pont Major. Va pendre possessió en una assemblea, també tensa, el 9 de desembre, on va rebre l'aval de sis entitats de veïns. Les mateixes que ahir, a excepció de Mas Jardí i l'Avellaneda, que no van ser presents en aquella reunió, celebrada a Sant Ponç.

Tots aquests conflictes tenen com a origen unes polèmiques declaracions que Monreal va fer en aquest diari sobre Font de la Pólvora. Moltes assocacions veïns les van trobar despectives i, des d'aleshores, li han estat demanant primer que no assumís el càrrec i, posteriorment, que dimiteixi i convoqui noves eleccions.