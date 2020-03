Mor Enric Mirambell, Cronista Oficial de la ciutat de Girona

Girona ha perdut una institució en el món cultural. Enric Mirambell ha mort als 97 anys. Historiador de formació, era el Cronista Oficial de la Ciutat de Girona des del 1987. Fou director de la Casa de Cultura de Girona (1966-1982), director durant quatre dècades la Biblioteca Pública de Girona, professor de l'Institut Vicens Vives i delegat del Ministeri de Cultura (1978-80).



Enric Mirambell va tenir un paper molt important en la Fundació del Col·legi Universitari de Girona, del qual fou cap d'estudis entre el 1969 i el 1974. El 29 d'octubre de 1987, l'Ajuntament de Girona, amb Joaquim Nadal d'alcalde, el va nomenar Cronista Oficial de la Ciutat, càrrec que ha exercit fins a la seva mort.



Mirambell era col·laborador a les pàgines d'opinió del Diari de Girona des de l'any 1986. Cada diumenge publicava un article sobre episodis històrics de la ciutat de Girona.



189 me fact. el 2019



creixement del 30% primers dos mesos de 2020





Rendibilitat del 10% . Rendible des del primer any



300 pnes a Celrà

India (40), Veneçuela (60) i Pakistan (35) per atenció al client, tasques més mecàniques gestió d'imatges...



Servei a 170 països, traduït a 18 idiomes





10 milions d'euros d'inversió a Google (més que el Corte Ingles), perquè em funciona. Inverteixo a Google, i no a Facebook o Instagram...



Girona?

Dificultats per trobar personal qualificat i captació de talent? No és fàcil, però tampoc és complicat. Molta gent formada a la companyia, i altres que hem anat a buscar.



Estem en nau de 15.000 metres. 10 metres d'alçada



A punt de signar la propera ampliació









Ha mort, als 97 anys, Enric Mirambell. Cronista oficial de Girona, va dedicar tota la seva vida a recopilar i difondre el coneixement de la ciutat. La seva pèrdua ens deixa un buit immens. Descansi en pau. — Alcaldessa de Girona (@alcaldessa_gi) March 6, 2020

A #BiblioLluch recordem a Enric Mirambell amb una exposició de llibres seus.

Mirambell va ser historiador i el Cronista Oficial de la ciutat de Girona.https://t.co/kZK4ZwGsUv #DEP pic.twitter.com/3JXK9roTP5 — Biblioteques de Girona (@biblioteques_gi) March 6, 2020

Amb el senyor Enric Mirambell, se'n va una part de la memòria de la ciutat de Girona. Integrava el nostre jurat dels guardons als Establiments Històrics. A la imatge, amb la placa de reconeixement que la Cambra li va lliurar el desembre passat. El nostre condol a la família. pic.twitter.com/bmCKQrBuHF — Cambra de Girona (@cambragirona) March 6, 2020

El meu condol a la família i amics, a la ciutat de Girona sencera, per la mort del senyor Enric Mirambell. Cronista oficial de la ciutat. Persona sàvia i afable. Va tenir una decisiva intervenció en l'inici dels estudis universitaris a Girona. ??17 de desembre 2019. pic.twitter.com/PEQKj84mrP — MariàngelaVilallonga (@MVilallonga) March 6, 2020

Avui ha mort l'Enric Mirambell, cronista oficial de la ciutat, a l'edat dels 97 anys. Llegia atentament els seus articles referents a la Girona del segle XX, aprenentatges constants i nostàlgia. Gràcies per tant, senyor Mirambell https://t.co/uWX5wMkSil — lluc salellas i vilar (@llsalellasvilar) March 6, 2020

Ens ha deixat el Sr.Enric Mirambell.Quan mor un cronista d'una ciutat,mor una part d'ella!Continuem la seva feina! Convertim-nos en els seus deixebles! Al juliol vaig poder "dirigir-lo" en 1 generosa col.laboració amb @NitdePoetesGi

Gràcies per tot el que ens deixa Sr.Mirambell! pic.twitter.com/5VWL0kf3aN — Martí Peraferrer Vayreda ?? (@MPeraferrer) March 6, 2020