Carles Puigdemont: «Busquen la meva extradició com sigui»

Carles Puigdemont va acusar la justícia espanyola de buscar la seva «extradició com sigui». En dos missatges al seu perfil de Twitter, l'expresident va recordar que fa un any van sortir informacions sobre aquesta mateixa qüestió i que el seu advocat va oferir al fiscal la seva declaració voluntària. «L'intent d'empastifar-me alegrement era clar i jo ho volia tallar d'arrel. Va dir que no m'estava investigant, i la va descartar», va apuntar l'actual eurodiputat. Assegura que desconeix els motius pels quals aquesta qüestió torna a posar-se sobre la taula, tot i que va afegir: «Jo en tinc sospites més sòlides que les seves acusacions. Busquen l'extradició com sigui».