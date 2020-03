Les comarques gironines reconeixen les dones que treballen en cossos d'emergència

Les institucions de les comarques de Girona han volgut reconèixer la feina de les dones que treballen en els diferents cossos d'emergència. A l'escenari han pujat Mosses d'esquadra, bomberes, dones que treballen a la Creu Roja, als agents rurals, a les ADF, a Protecció Civil, al SEM o com a policies locals. L'acte ha servit per reivindicar el paper d'aquestes professionals i la necessitat que "continuï la lluita contra la desigualtat". La representant a Girona de l'Institut Català de les Dones, Fina Surina, veu l'acte com "absolutament necessari i de justícia". La bombera voluntària Aline Eick reconeix que els darrers anys "s'ha millorat" però remarca "en calen moltes més" al cos. "De més de 600 efectius només som 23 dones", ha recordat.

La vigília del Dia Internacional de les Dones ha servit perquè les institucions gironines fessin un reconeixement a les professionals que treballen als cossos d'emergència. Un acte que des de l'Institut Català de les Dones consideren "imprescindible". La seva representant territorial a Girona, Fina Surina, considera que és "molt important" que des de les institucions "s'aposti per reduir les desigualtats professionals". "És clau reconèixer l'expertesa de les dones", ha assenyalat, mentre recordava que només el 35% del col·lectiu femení està en llocs de responsabilitat.

Entre els vuit cossos representats n'hi ha un on l'absència de dones és "especialment significatiu". Potser per això, ha estat la bombera voluntària del Parc d'Arbúcies, Aline Eick, l'encarregada de llegir el manifest en nom de totes elles. "Malgrat que s'ha fet una bona feina i que Catalunya és capdavantera en la lluita per a la igualtat, cal recordar que encara falten moltes més dones en els cossos d'emergència", ha ressaltat.

En aquest sentit, ha recordat que a les comarques de Girona, dels més de 600 efectius amb els què compta el cos, només hi ha 23 dones treballant-hi. "Falta millorar no només en l'increment en nombre, sinó també en la qualitat i en el tracte. Cal obrir els espais per donar cabuda a les diferències", ha reivindicat.

L'acte s'ha celebrat amb la presència de totes les institucions – Diputació de Girona, Generalitat i Ajuntament – i hi han assistit bona part dels partits polítics.

El reconeixement s'ha celebrat aquest dissabte, la vigília del 8 de Març. En aquest sentit, destacar que bona part de les dones que han pujat a l'escenari de l'Auditori Josep Irla a rebre el record seran les que vetllaran demà per la seguretat en les múltiples manifestacions que s'han convocat arreu de les comarques de Girona.

A més dels diferents cossos, la vicepresidenta tercera de la Diputació de Girona i presidenta de Dipsalut, Maria Puig, ha dedicat unes paraules especials a dos col·lectius d'aquest ens supramunicipal que també "fan una feina esplèndida en aquest àmbit". Per una banda, ha destacat "la important tasca que realitzen les nou psicòlogues del Servei d'Emergències de Dipsalut" i, per l'altra, ha agraït "la feina que fan a les professionals del Servei de la Xarxa Viària Local".



Un canvi "desesperadament lent"

Els parlaments els ha tancat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, que com la resta ha animat a "seguir lluitant" per reduir les desigualtats entre homes i dones i ha lamentat que el canvi està essent "desesperadament lent". Madrenas ha demanat que "desapareguin totes les violències masclistes".

Madrenas també ha carregat contra l'extrema dreta a qui acusa d'intentar "fer perdre els drets" de les dones. "En ple segle XXI ens volen transportar al XIX", ha etzibat. L'alcaldessa ha titllat d'"indignes i vergonyosos" els missatges que transmeten aquests partits polítics en aquest sentit. "És un discurs tòxic i ple de falsedats, però les dones i els homes hem de ser capaços de guanyar-lo", ha conclòs.

Tot seguit la directora del SEM a Girona, la doctora Anna Fontquerni, ha pronunciat la conferència La dona en el món de les emergències, on ha parlat de la seva experiència en els serveis d'urgències i emergències i ha explicat la seva visió sobre el paper de la dona vinculada a aquesta professió.

Finalment, l'acte ha acabat amb la lectura de la declaració institucional del Govern de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del Dia Internacional de les Dones, 8 de març de 2020.