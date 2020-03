ERC proposarà invertir dos milions en habitatge d'ús públic

ERC proposarà al ple del pròxim dilluns que el consistori inverteixi 2 milions en habitatge d'ús públic, ja que considera que la partida de 500.000 ? prevista per JxCat amb el suport de Guanyem no és suficient per aconseguir, en un termini de quinze anys, que l'habitatge social de la ciutat de Girona creixi en 235 unitats anuals com indica l'esborrany per a l'aprovació inicial del Pla territorial sectorial de l'habitatge.

El partit municipal proposa també potenciar la borsa d'habitatge per lloguer social que segons ERC actualment «pateix un clar estancament».