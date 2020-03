Girona hi perd memòria i saviesa

Abans de res, el meu primer pensament és cap a tota la família de l' Enric Mirambell. Ells, més que ningú, vull que rebin el meu personal condol i, a través de les meves paraules, l'afecte i l'escalf de tot el consistori al qual represento. Però, amb la desaparició d'Enric Mirambell, és la ciutat sencera qui hi perd. Els seus 97 anys de prodigiosa memòria i d'afable saviesa l'han convertit en el referent necessari per tal de conservar intacte i precisa la història de Girona. Sense la seva capacitat de síntesi ordenada serà més difícil mantenir un relat del que ha estat, és i vol ser la nostra ciutat. És cert que recordarem la seva incansable capacitat de treball, reflectida en la nombrosa literatura que ha deixat escrita i en les responsabilitats de pes que ha exercit amb mestratge. I que recordarem sempre la manera sàvia i científica amb la qual ha estat vetllant dels nostres records durant els més de trenta anys que ha exercit de cronista oficial de la vila. Però seran les seves formes amables i considerades, el seu caminar cadent però decidit, amb el qual sovint l'havia vist creuar el Barri Vell d'un extrem a l'altre el que més trobarem a faltar. Ens mancarà la seva disposició constant a explicar, amb il·lusió generosa, qualsevol fet de la guerra del francès, de la història dels impressors gironins o del que va passar tot just abans d'ahir. Mai va tenir un no com a resposta quan des de qualsevol entitat o institució calia utilitzar el seu extensíssim coneixement històric. I malgrat que vivim en una ciutat on les pedres semblen tenir tot el protagonisme, són les persones com l'Enric Mirambell les que configuren l'ànima de la Girona que avui coneixem. Són persones com ell els qui deixen un llegat impertorbable que transcendeix les nostres vides i que ens recorda, més enllà dels reconeixements públics de les accions, que és la manera com vivim, la dedicació als altres i l'amor per la ciutat, el que ens atorga, com és el cas de l'Enric Mirambell, un paper clau a la història del país.

Descansa en pau, benvolgut mestre.