Guanyem Girona portarà al ple de dilluns una moció en suport a la tancada dels joves extutelats a la UdG

Guanyem Girona ha presentat una moció que es votarà en el proper ple de l'Ajuntament previst per dilluns que ve a la tarda, en suport a la tancada que una quarantena de joves extutelats mantenen a la Universitat de Girona (UdG), per reclamar unes millors condicions. En concret, els concentrats demanen "pa, sostre, treball i papers". Des de la formació que encapçala Lluc Salellas consideren que es tracta d'unes demandes que no només són "assumibles" sinó que també són "necessàries". Per això Guanyem ha entrat d'urgència la moció per tal que el ple es pronunciï dilluns que ve. A més, diversos regidors del grup municipal han passat per la Facultat d'Educació i Psicologia on estan tancats aquests 40 joves per donar-los suport.

Una de les que ho ha fet ha estat l'edil Dolors Serra que considera que l'Ajuntament, la Generalitat i l'Estat "tenen l'obligació de garantir una vida digna per unes persones que fins fa pocs mesos estaven sota tutela pública". Serra també ha advertit del perill que aquestes situacions es "cronifiquin" si no s'actua. " Només volen aconseguir les condicions mínimes per construir vides dignes com a gironins: un plat a taula, un lloc decent on dormir i la possibilitat de treballar", ha reblat.

Des de Guanyem Girona consideren que cada vegada hi haurà més joves extutelats que al veure's sense papers ni permisos de treball, hauran de "buscar-se de vida". "La solució responsable és intentar trobar una sortida perquè puguin tenir l'estabilitat que necessiten", concreta la regidora.

La moció proposada per Guanyem insta al govern espanyol a modificar la llei d'estrangeria per tal de donar autoritzacions de residència i treball automàticament als menors que compleixin els divuit anys mentre estant tutelats.

El text demana també a la Generalitat que ampliï els serveis per a aquests joves per passar a un model més comunitari que asseguri un acompanyament a nivell administratiu, econòmic, formatiu i d'habitatge. Finalment, es reclama també al govern català que es concedeixi el permís de treball de forma automàtica un cop acabada la tutela així com la incorporació immediata a circuits de formació com escoles d'adults o cursos de català