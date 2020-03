El canvi de data de les barraques de Girona ha costat 47.577 euros

El canvi de dates de les barraques de Girona ha acabat suposant un cost extra de 47.577 euros per a les arques municipals. Per a les nous nits d'octubre i novembre, el consistori havia reservat 293.691 euros per diferents esdeveniments com ara els concerts a l'envelat i a Sant Feliu. Activitats que es van desenvolupar amb normalitat. Però també s'havien previst un conjunt de partides que sumaven 194.880 euros destinades als concerts a La Copa i per al muntatge de tota la infraestructura a l'esplanada. Per contra, les compensacions a les entitats, les indemnitzacions als grups, les actuacions alternatives que es van fer al parc del Migdia i la celebració dels concerts d'hivern han sumat 242.457 euros, segons la documentació a la qual ha tingut accés Diari de Girona.

Dels 194.880 euros que hi havia reservats per als concerts previstos a la tardor, hi havia 110.399,72 euros destinats a la contractació artística dels grups que havien de tocar a l'esplanada aquelles nits de tardor i 84.480,61 euros per a la infraestructura que s'hi havia d'instal·lar. Amb la suspensió de les activitats a La Copa pels aldarulls arran de la sentència als líders independentistes, l'Ajuntament no va gastar-se aquests diners.

No obstant això, la desconvocatòria de l'esdeveniment va causar un seguit de despeses que buscaven apaivagar l'enuig per la suspensió de les barraques. Primer, es va plantejar una alternativa amb tres jornades musicals diürnes al parc del Migdia, que inicialment no estaven previstes al pressupost i que van sumar 24.613,43 euros. La contractació artística d'aquells dies va ser de 3.751 euros i per a les infraestructures instal·lades, 20.862,43 euros. L'èxit va ser remarcable, sobretot els concerts destinats a les famílies. Un fet que pot portar l'Ajuntament a repetir el format i programar actuacions en aquest paratge per a les Fires del 2020.

També es van compensar les disset entitats que tenien barraca per tot el que ja hi havien invertit en la compra de beguda i menjar i en les instal·lacions. Les factures de les associacions van pujar a 32.713,21 euros. Es tracta, però, d'una data encara provisional perquè s'ha de revisar tota la informació i perquè hi ha una entitat que encara no ha lliurat les justificacions per recuperar la inversió feta per a aquells dies.

L'Ajuntament, a més a més, va haver d'indemnitzar dos grups de música que ja havien fet despeses per traslladar-se a Girona. D'una banda, es tracta dels londinencs Asian Dub Foundation (2.669,30 euros), que han actuat a Girona a les barraques d'hivern, aquest cop sí. També s'ha indemnitzat l'empresa Power Band (8.226,04 euros), encarregada d'organitzar esdeveniments i que havia començat el muntatge de l'escenari. Pel que fa als valencians Zoo, s'està pendent de les despeses que acreditin.

Finalment, tota l'organització dels concerts nocturns de les denominades barraques d'hivern ha suposat una inversió de 174.236,89 euros. En aquest cas, la contractació artística ha pujat fins als 71.389,72 euros, mentre que la infraestructura ha costat 102.847,17 euros.