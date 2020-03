Comiat a Enric Mirambell, el cronista de Girona

Desenes de persones van omplir ahir a la tarda l'església del Mercadal de Girona per assistir a una cerimònia religiosa en memòria d'Enric Mirambell Belloc, Cronista Oficial de la ciutat, que va morir divendres als 87 anys. En el recordatori que va ser repartit als assistents s'hi podia llegir: «No estigueu tristos, he viscut molts anys, he tingut ocasió de fer moltes coses, he tingut temps de penedir-me del que no havia fet bé, he estimat molt i m'he sentit molt estimat. Me'n vaig confiant en Aquell en qui sempre he cregut. Enric».