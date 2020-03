L'Ajuntament de Girona perd més de 93.000 euros amb el pla Especial de la Devesa

L'Ajuntament de Girona va gastar més de 93.000 ? en contractes de consultoria per realitzar el Pla Especial de la Devesa que, a hores d'ara, continua dins un calaix. Tot i que el 22 de juliol del 2019, al ple de l'Ajuntament es va aprovar amb majoria simple reprendre i fixar el calendari de la redacció del Pla Especial de la Devesa amb l'objectiu que estigués finalitzat abans de 2021, el mes de setembre del mateix any, l'alcaldessa Marta Madrenas va insistir en el fet que no continuaria amb aquest Pla Especial. El termini s'ha esgotat, i per tant, l'aprovació inicial ja no té cap validesa, el mateix passa amb la redacció de les consultories que han quedat obsoletes i en el cas de reprendre aquest pla s'haurien de fer de nou.

El mandat 2014-2019 va començar amb la proposta d'aprovació del Pla Especial de la Devesa que hauria de superar el Pla d'usos aprovat pel govern d'Anna Pagans i pretenia recuperar el projecte de l'any 1859. L'1 de febrer del 2015, el regidor de JxCat, Carles Ribas, va anunciar que el Pla Especial de la Devesa comptaria amb un procés participatiu. Aquest procés va acabar el maig de 2016 amb una Audiència Pública amb molt poca gent i, això sí, amb força tensió a causa que el govern va voler mantenir les activitats intensives com el mercat setmanal, les atraccions de fires, el circ o concerts i els veïns s'hi oposaven.

A la tardor del 2016, Madrenas es va comprometre a no fer una moratòria del Pla especial. El 13 de novembre del 2017, es va obrir un període per presentar al·legacions després que el ple de l'Ajuntament aprovés inicialment el Pla Especial de la Devesa amb el suport de tots els grups a excepció d'ERC i la CUP que s'hi havien abstingut.

Només quatre mesos més tard, el 6 de març del 2018, Marta Madrenas va anunciar que «tot i que tenim les garanties d'aprovar amb àmplia majoria política el Pla especial de la Devesa, veiem que no estem en la posició d'un inequívoc consens social pel que fa al futur del parc. Per això, hem decidit rebaixar la tensió i prendre'ns el temps que faci falta per trobar les eines per aconseguir aquest consens necessari», i afegia: «Quan sigui el moment, ho reiniciarem».

Finalment el govern de JuntsxCat no va portar al ple l'aprovació definitiva, fet que va suposar l'anul·lació de l'aprovació inicial del Pla i tampoc va resoldre les al·legacions presentades per altres grups i entitats.

Diari de Girona ha demanat a l'Ajuntament la seva versió sobre el futur del pla especial de la Devesa però no ha rebut resposta.



La contractació

Els 93.552 euros gastats es distribueixen de la següent manera: contractació dels serveis de suport a l'oficina del pla general per dur a terme la redacció de l'avanç del pla amb un import de 20.570 euros. La contractació de serveis per l'assistència en l'avaluació i els aspectes ambientals en la redacció del pla especial urbanístic amb un import de 8.663,6 euros, els serveis per realitzar una maqueta virtual amb 3D van tenir un cost de 1.800 euros, d'altra banda, els serveis per l'estudi d'avaluació de la mobilitat generada va costar 6.655 euros.

La contractació pels serveis per la realització de quatre imatges per ordinador des de diferents perspectives va tenir un cost de 1.694 euros. Els serveis pels treballs d'anàlisi i diagnòstic de la sostenibilitat econòmica i financera van tenir un cost de 21.659 euros. El planejament per a la redacció del pla, amb un import de 18.876 euros.

La contractació dels serveis per fer una enquesta d'opinió ciutadana, 8.470 euros. Els serveis pel disseny i dinamització dels tallers de participació pel procés participatiu per a la redacció del pla, 4.241 euros. La distribució de cartells va tenir un cost de 108,9 euros i finalment el lloguer de l'espai per a la celebració de l'audiència pública 815,30 euros.