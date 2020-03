El PSC proposa que l'aplicació de l'Agenda 2030 sigui prioritària a Girona

El PSC de Girona proposarà al ple que l'Agenda 2030 articuli les polítiques de l'Ajuntament per una ciutat compromesa amb la justícia social, la salut i el medi ambient. El PSC també proposa avaluar els resultats de les inversions municipals en aquest àmbit, amb un sistema d'indicadors per als Objectius de Desenvolupament Sostenible. També suggereixen, entre d'altres, un Comissionat de l'Agenda 2030, indicar les partides pressupostàries que s'hi destinen, un web amb els indicadors ODS, o donar compliment a mocions aprovades per millorar els índexs indicats a l'Agenda.