Un codi ètic regularà els regals, viatges i les xarxes socials dels regidors i assessors de Girona

El ple de l'Ajuntament de Girona ha aprovat avui per unanimitat el text del primer codi ètic i de bon govern dels càrrecs electes i de confiança del consistori. L'elaboració del codi ètic és un compromís sorgit de l'acord d'investidura signat entre els grups de JxCat i Guanyem l'estiu passat.

Aquest codi inclou la creació d'una comissió de control intern que hauria de servir per garantir el compliment d'aquest codi (format pel defensor de la ciutadania, l'alcaldessa, regidors de govern, els portaveus dels grups, tècnics d'Alcaldia i Règim Intern i un jurista de la corporació). Anualment s'elaborarà un informe i algunes actituds podrien acabar en sancions.

El document regula l'ús de les xarxes socials (garantint la veracitat de les informacions que publiquin i evitant distribuir informació volgudament esbiaixada), prohibeix acceptar regals, favors i serveis que surtin de la norma de cortesia social habitual, la renúncia fer viatges que no siguin imprescindibles per al desenvolupament de la seva funció pública, obliga a abstenir-se d'utilitzar el càrrec per agilitzar o entorpir procediments o oferir beneficis a una tercera persona i mana l'inhibició dels regidors i càrrecs de confiança de participar en qualsevol assumpte on per motius personals hi puguin aparèixer conflictes d'interès.

A l'abril del 2015 l'Ajuntament va acordar, també a través de Ple, adherir-se al codi de bon govern de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP). El codi recollia un decàleg de principis que comprenen principalment el respecte a l'ordenament jurídic, el compromís amb l'ètica pública, la qualitat democràtica i la defensa dels interessos generals amb honradesa, objectivitat, imparcialitat, austeritat i proximitat amb la ciutadania.

El codi que ha aprovat el plenari municipal parteix justament del codi de la FEMP.