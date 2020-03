Girona haurà de pagar més de 140.000 euros a l'antiga empresa de la zona blava

Una sentència ha condemnat l'Ajuntament de Girona a abonar més de 140.000 euros a l'empresa Setex Aparki, tal com va revelar aquest dilluns la portaveu del PSC, Sílvia Paneque. La sentència arrenca l'any 2013 quan l'empresa va guanyar el concurs públic per gestionar l'àrea blava. El contracte era per dos anys prorrogables i incloïa accions de millora en el contracte (com la col·locació de sensors o fer campanyes publicatàries). L'Ajuntament va decidir no prorrogar el servei i el va municipalitzar.

Un llarg litigi s'ha resolt amb aquesta sentència. La regidora de Mobilitat, Marta Sureda, va exposar que en la sentència també hi guanya l'Ajuntament perquè en no prorrogar el contracte i que l'empresa no executés les millores, van aplicar-hi una liquidació amb 260.000 euros extres i que, ara, n'hauran de tornar uns 140.000.