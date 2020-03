L'oposició acusa JxCat de "fer política" amb el nou Trueta i tomba una proposta per blindar els terrenys de Domeny

L'oposició en bloc ha acusat l'equip de govern de Girona de "fer política" amb el nou Trueta portant a ple una proposta per suspendre llicències en dos solars de Domeny on s'ha proposat ubicar-hi l'hospital. Són dues parcel·les que sumen més de 26.000 metres quadrats, la majoria dels quals qualificats com a sòl residencial. JxCat s'ha quedat sola votant-hi a favor perquè la resta de grups han tombat la proposta, qualificant-la "d'oportunista" i d'intent per "alimentar la confrontació" amb Salt. Sobretot, quan es preveu que aviat la Generalitat faci públic on s'ubicarà el nou hospital.

El punt que l'equip de govern de Girona ha portat a ple proposava blindar dos solars de Domeny, que formen part dels terrenys on JxCat vol que s'hi edifiqui el nou hospital Josep Trueta. Es tracta de dues parcel·les de propietat privada, que majoritàriament s'han qualificat com a sòl residencial. La primera suma 13.331,80 metres quadrats. I la segona, 12.987,14.

El regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, ha defensat que JxCat veu "necessari" blindar aquest àmbit, sobretot per tenir "seguretat jurídica" en cas que el Departament de Salut esculli Domeny com a ubicació del nou hospital. Martí ha destacat que la suspensió de llicències no suposa "cap perjudici" per a l'Ajuntament i ha destacat que, si finalment el Trueta va a Salt, la mesura es podria deixar sense efecte de manera automàtica.

"En cap cas, doncs, aquesta suspensió de llicències es planteja amb vigència per a un any", ha dit el regidor d'Urbanisme. I ha subratllat, dirigint-se a la resta de grups: "No veiem cap motiu per votar-hi en contra si allò que es vol és defensar els interessos de ciutat, perquè suposa confirmar que Domeny és l'opció òptima per al nou Trueta".

L'oposició, però, no li ha comprat el seu discurs. De fet, tots els grups han carregat contra JxCat, acusant-lo de "fer política" amb el nou hospital i insistint que allò que ha de marcar la futura ubicació del Trueta han de ser, precisament, criteris tècnics i de qualitat assistencial.

"Maniobra" de darrera hora



El portaveu de Cs, Daniel Pamplona, ha qualificat la suspensió de llicències com una "maniobra" de l'equip de govern per "facilitar" que el Trueta vagi a Domeny. El d'ERC, Quim Ayats, ha dit que els republicans veuen que "no té sentit hipotecar aquests terrenys" i ha qualificat la proposta de JxCat de "cortina de fum". A més, també ha acusat l'equip de govern d'haver "despertat a darrera hora", proposant ara suspendre llicències quan Salut és a punt de fer públic on s'ubicarà l'hospital.

La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, ha criticat l'equip de govern de voler impulsar "una política de petit campanar i de confrontació" entre Girona i Salt. La socialista ha defensat que la ubicació de l'hospital ha d'obeir a criteris "tècnics", però en cap cas a una proposta "oportunista" presa a corre-cuita quan "és imminent" que la Generalitat es decanti a favor d'una o altra opció.

Per últim, el portaveu de Guanyem Girona, Lluc Salellas, ha criticat que la proposta de suspendre llicències "és més una operació comunicativa, que no pas real i efectiva". Salellas també ha criticat a l'equip de govern no haver pres cap mesura fins ara, quan fa temps que JxCat va apostar obertament per Domeny. "Ja n'hi ha prou de localismes, volem el millor hospital públic de la demarcació; i per això cal treballar en clau cooperativa i d'àrea urbana", ha dit.

La decisió, en mans de Salut



Abans de la votació, el resultat de la qual ja estava cantat, el regidor d'Urbanisme ha tornat a prendre la paraula per subratllar que JxCat té clar que la decisió sobre el nou Trueta depèn exclusivament de Salut. "La càrrega política li han posat vostès", ha dit Lluís Martí, dirigint-se a l'oposició.

A més, el regidor també ha justificat haver proposat ara la suspensió de llicències perquè, precisament, s'havia aconseguit el compromís que els diferents privats no demanessin cap permís fins a finals del 2019. "No hem estat gens irresponsables", ha subratllat Martí, insistint que s'ha decidit portar a ple la suspensió de llicències veient que el termini per decidir la ubicació del nou Trueta s'allargava.