L'oposició acusa JxCat de "fer política" amb el nou Trueta i tomba una proposta per blindar els terrenys de Domeny

L'oposició en bloc ha acusat l'equip de govern de Girona de "fer política" amb el nou Trueta portant a ple una proposta per suspendre llicències en dos solars de Domeny on s'ha proposat ubicar-hi l'hospital. Són dues parcel·les que sumen més de 26.000 metres quadrats, la majoria dels quals qualificats com a sòl residencial. JxCat s'ha quedat sola votant-hi a favor perquè la resta de grups han tombat la proposta, qualificant-la "d'oportunista" i d'intent per "alimentar la confrontació" amb Salt. Sobretot, quan es preveu que aviat la Generalitat faci públic on s'ubicarà el nou hospital.