L'Ajuntament de Girona activa el protocol d'emergència pel coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha activat aquest matí el Protocol d'actuació del Pla bàsic d'emergència Municipal per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, en fase de prealerta. L'objectiu, segons ha explicat el consistori, és coordinar tots els departaments municipals, establint mecanismes de prevenció de contagis, i també planificar l'organització dels serveis en funció de l'evolució en els contagis de COVID-19 i seguint les directrius del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

S'ha creat un equip assessor format per regidors i regidores del govern i que estan en contacte amb les persones responsables dels departaments, que hauran d'elaborar una planificació amb els serveis mínims necessaris en cas de reducció del personal disponible, ja sigui per malaltia o bé per confinament. Aquesta ordre també s'ha donat a les empreses externes que presten serveis bàsics a la ciutat.

Mesures que afecten la plantilla municipal i les escoles de la ciutat



Paral·lelament, s'han posat en marxa diverses mesures previstes en el protocol i també s'estan aplicant les recomanacions establertes per les administracions superiors, responsables de la salut pública.

Així, s'ha indicat al personal municipal que no participi en jornades o congressos fora de l'àmbit municipal.

També s'han suspès dimecres i dijous les activitats escolars que es fan fora de la pròpia escola, com al Teatre Municipal o a l'Auditori, i on han de coincidir grups de nens i nenes de centres diferents. També s'ha reforçat el servei de neteja en escoles, escoles bressol i instal·lacions municipals.

Des de l'Ajuntament de Girona asseguren que s'estan coordinant les tasques preventives necessàries per garantir al màxim la prestació dels serveis municipals, i la salut dels seus usuaris i els treballadors i treballadores municipals. Alhora, es manté contacte constant amb la Generalitat, especialment amb el Departament de Salut, per anar actualitzant tota la informació i els protocols a seguir i mesures a prendre.

Així mateix, recorden que, davant qualsevol dubte o pregunta, els ciutadans s'han d¡adreçar als canals oficials de la Conselleria de Salut, o bé trucar al telèfon 112.