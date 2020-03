Madrenas es queda sola en l'intent de blindar Domeny per ubicar-hi el Trueta

La proposta de l'alcaldessa, Marta Madrenas, i l'equip de govern per suspendre les llicències d'obres en dues parcel·les privades de Domeny, van quedar en això, en una proposta. Tots els grups de l'oposició van votar en contra d'aquest blindatge i JxCat, que governa en minoria, no va poder tirar endavant aquesta suspensió.

Tal com havia explicat el regidor d'Urbanisme, Lluís Martí, la prohibició de construir volia servir per fer compatibles els terrenys per a una possible ubicació del nou hospital Josep Trueta en aquella zona. L'oposició, però, va qüestionar que ara s'hagin de suspendre els permisos d'obra quan han tingut mesos i anys per fer-ho i quan, segons la conselleria de Salut i la mateixa alcaldessa, se sabrà la ubicació abans que acabi el mes. A més, van acusar el govern de fer «política» i de buscar una estratègia de confrontació.

Martí va insistir que la suspensió de llicències no suposava cap perjudici a l'Ajuntament i evitava possibles indemnitzacions als propietaris dels terrenys. A més va recordar que la suspensió es pot aixecar en qualsevol moment i que tenien el compromís amb els propietaris perquè no demanessin permisos fins a finals de l'any passat. Per tant, ara podrien demanar-ho. I va rebatre l'oposició indicant que els qui feien «política» eren ells.



Debat territorial

Per Guanyem, Lluc Salellas, va dir que si se suspenien les llicències es podien hipotecar durant dos anys uns terrenys on poden aixecar-se 400 pisos de protecció oficial. I va indicar que els tècnics municipals li havien dit que en els darrers quinze dies cap propietari ha mostrat el seu interès per construir als solars. Va insistir que el govern no buscava consens sinó una «acció comunicativa». Pel PSC, Sílvia Paneque va acusar JxCat d'alimentar la confrontació territorial, va lamentar que el govern no fes cap esforç per buscar el consens «més enllà d'una trucada» i es va preguntar per què després de tantes setmanes i mesos JxCat decideix presentar ara la proposta.

Des d'ERC, Quim Ayats va qualificar la proposta d'«escenificació» i va apostar perquè siguin els «criteris tècnics» el que decideixi la ubicació del nou hospital fugint dels «debats territorials». Per Ciutadans, Daniel Pamplona va explicar que en aquest tema era millor «mantenir-se al marge i dipositar la confiança en els criteris tècnics».