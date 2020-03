Els Manaies no podran assajar a les escales de la Catedral per no danyar-les

Els tradicionals assajos dels Manaies a les escales de la Catedral i a la plaça dels Apòstols no seran possibles aquest any. El Bisbat de Girona vol protegir les escales i les tombes de la plaça i per aquest motiu no permetrà als Manaies que hi assagin, ja que amb els cops de la part inferior de les llances ho fan malbé.

El Bisbat assegura que la confraria sí hi podrà passar per als actes oficials, com ara la Processó. Aquesta mesura es durà a terme, de moment, només aquest any, ja que per a l'any que ve estan estudiant la manera d'afegir un element que protegeixi les llances i que no danyi ni les escales ni les tombes durant els assajos.

La resposta de la Confraria

Des de la Confraria, asseguren que a partir d'aquesta decisió han presentat una instància a l'Ajuntament perquè els concedeixin un lloc on poder assajar els moviments de la roda i l'estrella, tot i que també indiquen que si el Dimecres i Divendres Sant surten des de les escales de la Catedral, ho hauran d'assajar perquè «és un acte molt seriós».

D'altra banda, la Confraria de Jesús Crucificat Manaies de Girona té garantida almenys una dona a les sortides d'aquesta Setmana Santa. Tot i que de moment només hi ha la garantia de la participació d'una dona, «caldrà esperar fins al Dilluns Sant per veure quantes noies i dones sortiran», assegurava el president dels Manaies, Narcís Reixach.

La programació començarà el 2 d'abril amb el pregó inaugural a càrrec del monjo de Montserrat pare Bernat Juliol i acabarà a plaça Indepèndencia, l'11 d'abril, amb un concert de la banda de La Lira de Vilafamés. La Processó del Sant Enterrament –10 d'abril– tornarà a ser l'acte principal, juntament amb la desfilada dels Manaies. Aquest any, però, la processó del Divendres Sant comptarà amb un canvi al recorregut al seu pas per la plaça Catalunya. Tot i que hi seguiran passant, aquest any aniran per la part més propera als arcs, el lateral oest.

El dissabte també hi haurà un canvi al recorregut, ja que fins ara la banda passava pel carrer Santa Clara i aquest any passarà per la Rambla fins a arribar a plaça Independència.

Els Manaies desfilaran en dues ocasions, el dimecres 8 d'abril i el divendres 10, abans i durant la processó. El penó es lliurarà el 8 d'abril en una desfilada que sortirà a les 19.30 hores des del castrum de Sant Lluc. El divendres, la processó començarà a les 21.00 hores, tot i que prèviament (18.30 hores) els Manaies desfilaran per anar a buscar al pendonista d'honor, que aquest any és Robert Xifra Anglada, ecònom del Bisbat de Girona.

El regidor de Cultura, Carles Ribas, va voler destacar i agrair «la quantitat de gent que voluntàriament s'implica i fan un gran esforç per dur a terme la processó i totes les activitats». Aquesta Setmana Santa comptarà amb diferents novetats. En primer lloc, el pregó anirà acompanyat, tant a l'inici com al final, d'una actuació musical.

D'altra banda, aquest any l'Exposanta, l'exposició de passos que duen a terme a l'església dels Dolors, estarà adaptada a persones amb problemes de visibilitat. La junta de Confraries, amb l'ajuda de l'ONCE, han fet tota la cartelleria i un dossier d'informació en braille. Una altra novetat serà la il·luminació de la façana de l'ajuntament, utilitzant llum morada, al pas de la desfilada per la plaça del Vi.