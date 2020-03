El PSC lamenta «el perjudici» per la «mala gestió» en la concessió de les zones blaves de Girona

El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona va lamentar aquest dimarts el «perjudici» que ha suposat per a la ciutat «la mala gestió» al voltant de la concessió de les zones blaves i verdes d'aparcament i que en aquests moments ha portat a que l'Ajuntament hagi estat condemnat per un jutge a pagar més de 143.000 euros a l'empresa Setex Aparki. En la sentència s'estima parcialment el recurs contenciós- administratiu presentat per Setex pels acords del ple de l'Ajuntament sobre la liquidació del contracte quan aquest no es va renovar després dels primers dos anys de servei. I es fa un recompte del que cadascuna de les dues part ha d'abonar per la resolució final del litigi.

La portaveu socialista, Sílvia Paneque, va recordar que el PSC va ser crític des del primer moment amb l'adjudicació del concurs per la gestió de les zones blaves i verdes a l'empresa Setex perquè no es van incloure clàusules socials, un fet que va suposar la pèrdua del contracte per part d'una altra empresa, Mifas, amb un component social i "amb experiència i bona gestió demostrada al llarg de molts anys". A més, ja en aquell moment, l'any 2013, ja hi va haver veus que van advertir que l'oferta que presentava Setex Aparki era inviable.

«Efectivament, l'oferta va resultar en certa manera inviable perquè no va ser capaç de donar el servei amb la qualitat requerida i això va provocar que s'hagués de finalitzar el vincle amb l'empresa per les greus deficiències del servei», va explicar Paneque. «Considerem que el govern municipal ha tingut una gestió pèssima d'aquest tema. No va plantejar bé el concurs i va perjudicar a entitats del tercer sector que no van poder aconseguir el contracte; als conductors gironins, que es van trobar amb el mal servei, i per últim al conjunt dels gironins que hauran de pagar les conseqüències econòmiques que ara indica la sentència», va dir Paneque.

En el ple de dilluns, la regidora de Mobilitat, Marta Sureda, va exposar que en la sentència també hi guanya l'Ajuntament perquè en no prorrogar el contracte i que l'empresa no executés les millores, van aplicar-hi una liquidació amb 260.000 euros extres i que, ara, n'hauran de tornar uns 143.000.