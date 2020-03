Uns trenta joves de Can Gibert del Pla creen una màquina recreativa

Una trentena de joves del barri de Can Gibert del Pla van fabricar una màquina recreativa en el projecte Arcade, una iniciativa que sorgeix del treball col·laboratiu entre l'Espai Jove Güell, els Salesians Sant Jordi i el Laboratori Social d'Innovació, creat per l'Ajuntament a través de Girona Emprèn.

L'objectiu principal del projecte ha sigut afavorir la participació dels joves de l'Espai Jove Güell i capacitar-los en la fabricació digital, com un recurs per empoderar-los i evitar que es faci més gran l'escletxa digital existent en aquest col·lectiu. S'ha promogut una activitat integradora, per la diversitat d'origen dels participants. Sostenible, per la reutilització de components informàtics, i transformadora, pel treball comunitari i l'impacte en l'entorn proper.

Formació



Els joves van rebre una petita formació per conèixer i treballar amb seguretat amb els materials i eines per fabricar la màquina. D'altra banda, van adquirir coneixements en configuració de maquinària i en decoració per les tasques de l'exterior de la carcassa.

Tanmateix, també van dur a terme un taller de gravació amb telèfon mòbil per capturar imatges del procés de creació i posteriorment fer un vídeo. La màquina recreativa es troba, en aquests moments, a l'Espai Jove Güell i és d'ús públic per a les persones usuàries d'aquest equipament municipal.