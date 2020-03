Guanyem qüestiona que els concerts es paguessin amb diners per als barris

Guanyem qüestiona que es paguessin els concerts d'hivern celebrats a La Copa amb la partida de dinamització de barris. Segons xifres del partit municipal, els concerts de les barraques d'hivern, que es van celebrar el passat 27, 28 i 29 de febrer, van tenir un cost total de 26.000?, però més de la meitat d'aquests, 15.000?, van ser extrets de la partida de dinamització de barris. Per aquest motiu el regidor Xevi Montoya va denunciar al ple municipal del passat dilluns que s'utilitzessin els diners d'aquesta partida per a una activitat que, segons Guanyem, no hi té res a veure. «Entenem que aquesta partida s'ha de dedicar a incentivar el teixit associatiu i la vida als barris de la ciutat, no a fer uns concerts a 100 metres de plaça Independència que no ofereixen cap millora al barri de la Devesa».



Les fires inclusives i els plàtans

D'altra banda, Guanyem també va reivindicar que s'avanci en el planejament d'unes fires inclusives per a aquelles persones amb trastorns de l'espectre autista o per a aquelles amb mobilitat reduïda. Aquesta és una iniciativa que va aprovar per unanimitat el ple municipal de l'octubre a proposta de Cs i de la qual ja es va fer una prova pilot.

D'aquesta manera, la regidora Laia Pèlach va considerar que és important treballar amb temps les bases reguladores de les fires i atraccions «per tal que la tardor vinent la mesura s'implementi de manera correcta i totes les criatures puguin gaudir de les festes sense que les diverses condicions en siguin un impediment».