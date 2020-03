Pamplona vs. Madrenas: gracietes, mala educació i incompliment i els incompliments

La tensa relació entre el portaveu de Ciutadans (Cs), Daniel Pamplona, i l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es fa més evident a cada ple que passa. Fins al punt que comença a ser habitual que hi hagi crits, retrets i acusacions que sobrepassen la cordialitat que se suposa als representants municipals. En aquesta ocasió, l'origen del conflicte el va provocar una moció per declarar Girona «lliure de racisme» presentada per Jovent Republicà, les joventuts d'ERC.

Després que Pamplona fes uns matisos sobre el text dels republicans perquè s'explicava que alguns partits pacten amb l'extrema dreta, la ponent de la moció, Marina Vilardell, va aprofitar per recordar que Ciutadans pacta amb la ultradreta de Vox en diferents punts de l'Estat. Pamplona va voler replicar per suposades «al·lusions». L'alcaldessa interpretava que la representant de Jovent Republicà només havia respost als matisos del portaveu de Ciutadans. Quan l'alcaldessa deia que li donava trenta segons, Pamplona va etzibar: «Me'ls dona o no?». «Miri, doncs ara, no», va respondre Madrenas. El representant taronja va reclamar el seu dret a replicar segons interpretava del ROM (Reglament Orgànic Municipal) i va demanar ajut al secretari de la corporació. L'alcaldessa es va mantenir en el seu posicionament i això va acabar d'enutjar Pamplona. «És vostè una maleducada i una incomplidora del Reglament», va dir el portaveu de Ciutadans.

Tornar-se boig i tenir «morro»

La picabaralla dialèctica va anar en augment, mentre l'alcaldessa li indicava que l'hauria de «cridar a l'ordre», Pamplona insistia que tenia dret a replicar per al·lusions. Madrenas va acusar el portaveu taronja d'haver-se «tornat boig» i aquest li preguntava a l'alcaldessa «com podia «tenir tanta cara i tant de morro». La discussió seguia, sense fre amb Madrenas insistint que el cridaria a l'ordre i Pamplona recordant-li a l'alcaldessa que havia fet la «gracieta». Es referia al moment en què l'alcaldessa, poc després que li hagués donat trenta segons de rèplica, acabés dient «doncs ara, no», al seu parer, amb to burlesc.

Madrenas va insistir que «ha de mantenir respecte», mentre Pamplona va indicar-li que aquest fet havia de ser «mutu» i va queixar-se que l'alcaldessa faci bandera de la llibertat d'expressió només pel que vol, mentre aquesta tornava a reiterar que la representant de Jovent Republicà només havia respost a una interpel·lació. Com que un és un amant del circ, no ­escriurà que per una estona el ple va convertir-se en un espectacle circense si no que aquells minuts es van fer eterns, de vergonya ­aliena i un debat de fireta impropi de l'Ajuntament d'una capital.

Més tard i ja en un torn de precs i preguntes més calmat, Daniel Pamplona, va demanar l'opinió sobre la notícia que una jutgessa vol que s'investigui Puigdemont per corrupció per saber si va utilitzar diners d'Aigües de Girona per comprar un fons d'art. ­Madrenas va respondre que aquest cas no tindrà «cap recorregut» i que tot «és purament una persecussió cap a l'anterior alcalde». «Un tema polític», va tancar l'alcaldessa.