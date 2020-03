Salt activa un equip de coordinació per analitzar l'evolució del coronavirus

L'Ajuntament de Salt ha anunciat aquest dimecres que ha activat un equip de coordinació per analitzar diàriament l'evolució del coronavirus i valorar l'aplicació a la vila de les mesures que des de la Generalitat o qualsevol administració superior es vagin anunciant. En aquesta línia, i segons l'activació aquest matí en fase d'alerta del Pla d'Actuació del PROCICAT per Emergències Associades a Malalties Transmissibles de Potencial Alt Risc, s'ha acordat, de moment, anul·lar l'11 edició de la Setmana de l'Activitat Física i la Salut que s'havia de celebrar entre el 30 de març i el 5 d'abril i ajornar el Fòrum d'Estudiants previst per aquest dissabte 14 de març. Els responsables de la trobada treballaran en una nova data que la determinarà l'evolució de l'epidèmia.

L'equip de coordinació de l'Ajuntament de Salt està format per responsables de diferents àrees del consistori i està en contacte amb representants de la resta d'administracions per avaluar possibles noves mesures a partir de les directrius que es puguin adoptar durant els propers dies. Des dels canals oficials de l'Ajuntament de Salt s'anirà informant, puntualment, de les novetats en cas que es produeixin més afectacions.

Les mesures anunciades aquest dimecres a la vila de Salt vénen derivades per les directrius que han anunciat aquest migdia els representants de la Generalitat de Catalunya i del departament de Salut amb l'objectiu d'evitar la propagació i el contagi del coronavirus.

Les directrius són que els esdeveniments esportius s'han de fer a porta tancada, sense públic. Se n'exceptuen les activitats esportives de menors, que hi podran anar amb els familiars acompanyants. També se suspenen les activitats col·lectives superiors a 1.000 persones en espais oberts o tancats. A més a més, en les activitats de menys de 1.000 persones (esportives, culturals, oci, religioses...) en espais oberts o tancats, sols se'n podrà ocupar com a màxim un terç de l'aforament. Finalment, se suspenen les sortides en què hi hagi nens de diversos centres (fires, cantades, certàmens...), però no les classes ni les activitats extraescolars, que es mantenen.

Aquestes mesures que entren en vigor aquest dijous 12 de març i tenen una vigència de quinze dies revisable segons l'evolució de l'epidèmia ja s'han començat a traslladar a les diferents entitats i equipaments del municipi.



Treballadors municipals

D'altra banda, i juntament amb representants dels treballadors, també ja s'han començat a analitzar tots els escenaris possibles per tal d'aplicar les mesures que calgués per garantir serveis mínims a l'administració local i la possibilitat d'aplicar el teletreball en el cas que fos necessari.