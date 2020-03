Veïns de Santa Eugènia demanen una neteja «a fons» de la séquia Monar

Els veïns de Santa Eugènia demanen que es netegi «a fons» la séquia Monar ara que està buida. Des de l'associació de veïns asseguren que hi ha molta brutícia i deixalles: «La llera està plena de vidres i plàstics», assegurava la presidenta de l'associació de veïns de Santa Eugènia, Natàlia del Campo, i afegia que fins i tot «hem trobat algun voluminós» com una moto o una caixa enregistradora d'algun negoci. «Tenint en compte que la Pilastra estarà en obres encara 4 setmanes haurien d'aprofitar per fer una neteja a fons», indicava la presidenta de l'associació. «Seria una pena no aprofitar-ho», afegia. Des de l'Ajuntament asseguren que estan treballant en diferents tasques de neteja i també retirant els residus. El consistori té previst que aquestes tasques finalitzin d'aquí a pocs dies.

El tall de la séquia Monar es va iniciar el passat 24 de febrer per poder dur a terme les obres per recuperar la connectivitat al voltant de la resclosa de la Pilastra malmesa pel temporal Gloria.



Altres mesures

Més enllà d'aprofitar per fer una neteja a fons ara que la séquia està buida, l'associació de veïns també destaca que «s'hauria de netejar amb més regularitat tant dins la séquia com a la riba» i creuen que una possible solució seria «calendaritzar-ho». D'altra banda, també demanen més retolació on s'indiqui la zona d'espai natural, «animant al respecte i al gaudi».

No obstant això, tenen clar que també és responsabilitat dels veïns mantenir l'espai net però asseguren que «l'Ajuntament ha de posar les mesures necessàries al respecte». L'associació de veïns ja va denunciar, fa uns dies, incivisme al voltant dels contenidors del barri, assegurant que hi trobaven «matalassos, somiers, tauletes de nit, tota mena de mobles i electrodomèstics».

Del Campo va explicar que amb el servei de neteja «no n'hi ha prou» i que en aquest cas és necessari realitzar unes tasques «més transversals». Tanmateix, van demanar al consistori retolar, amb serigrafies o amb altres idiomes, els contenidors «per a aquella gent que no entén el català, que és gran part de la població». D'altra banda, també van sol·licitar educadors i dinamitzadors ambientals per conscienciar i ensenyar a la gent com reciclar, ja que hi ha gent «que no té els mateiexos costums, i se'ls hi ha d'ensenyar o indicar».