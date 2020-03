Girona i la Gasol Foundation posen en marxa una iniciativa per prevenir el sobrepès i l'obesitat infantil

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la directora de la Gasol Foundation, Cristina Ribes, han signat avui un conveni de col·laboració amb l'objectiu de posar en marxa una iniciativa per prevenir el sobrepès i l'obesitat infantil a la ciutat. El projecte respon a una de les línies estratègiques del Pla Local de Salut de l'Ajuntament de Girona, que busca treballar l'alimentació i l'activitat física dels infants, potenciant les activitats educatives que fomenten els hàbits alimentaris saludables.

"L'obesitat infantil s'ha convertit en un dels grans problemes del segle XXI, per això des del consistori apostem per situar els infants com un dels col·lectius prioritaris de les polítiques transversals de promoció de la salut", ha destacat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, qui ha posat en valor també que aquest projecte tingui la seu a Can Gibert i ofereixi el servei a aquest barri i a Santa Eugènia.

La signatura del conveni es concretarà en la implementació del projecte Safalín (acrònim de Salut, Família i Infància) ideat per la Gasol Foundation. Dins l'anomenada "Galàxia saludable", aquest projecte promou hàbits saludables des d'un enfocament holístic i centrant-se en els quatre principals determinants de l'obesitat infantil: l'esport i l'activitat física, l'alimentació saludable, el descans i les hores de son, i el benestar emocional.

A més, el projecte es basa en la realització de tasques de prevenció, enfocades a famílies en situació de vulnerabilitat i a les edats més primerenques dels nens i les nenes, així com en l'impuls d'un model d'intervenció centrat l'àmbit local, que exerceix una major influència sobre els hàbits de les famílies i infants en les seves rutines quotidianes. En aquest sentit, l'objectiu és implementar accions que apoderin la comunitat per construir entorns saludables.

"Volem garantir la promoció de la salut tant en l'àmbit de l'educació formal com en altres espais, per exemple a través dels centres oberts i des d'una perspectiva de treball comunitari i amb famílies", ha explicat Madrenas.

De moment, el projecte Safalín s'ha començat a aplicar al centre obert d'infants Salesians Sant Jordi PES Girona, que ofereix serveis d'educació social a mainada i famílies dels barris de Santa Eugènia i Can Gibert del Pla. En total participen en aquesta prova pilot més d'una trentena de nens i nenes i les seves famílies, amb previsió d'estendre la iniciativa a altres centres oberts de Girona.

Des del febrer ja s'han fet tres tallers, dos d'introductoris i un d'alimentació saludable, i està previst que fins a principis de maig se'n facin cinc més. Concretament, un sobre el son i el descans el dia 11 de març; un sobre l'activitat física i emocional el dia 25 de març; un altre de benestar emocional l'1 d'abril, i dos de tancament, el primer d'avaluació final el 22 d'abril, i l'últim per cloure el programa el dia 6 de maig.

La Gasol Foundation és una entitat sense ànim de lucre que treballa per potenciar activitats de promoció de la salut, especialitzada principalment en la reducció de l'obesitat infantil i el foment d'hàbits saludables, i enfocada cap a la població infantil més vulnerable.