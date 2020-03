Girona tria l'empresa que va quedar tercera per construir la marquesina del parc Central

Nou episodi del serial per construir la marquesina del parc Central de Girona entre les estacions del TAV i de la Renfe. La mesa de contractació ha rebutjat també la segona classificada del concurs públic per tenir deutes amb l'Ajuntament, després de fer-ho també amb la primera, per no justificar prou el preu tan baix pel qual s'oferia a fer l'obra. Ara la mesa ha analitzat la que va quedar en tercer lloc i ha proposat que aquesta sí, sigui l'adjudicatària dels treballs.

Les obres es van posar a licitació el 27 de desembre de l'any passat amb un preu màxim de 399.605,97 euros (IVA inclòs). Aquest concurs públic era ja, de fet, el segon que obria l'Ajuntament perquè a mitjans de l'any 2017 es va fer un primer intent. La vencedora, la constructora Argon Informatica, havia ofert fer-ho per 331.672,95 euros. No obstant això, el gener de l'any 2018 hi va renunciar per problemes econòmics i la fallida va arrossegar tot el procés d'adjudicació fins que no va poder tornar a licitar a finals de l'any passat.



Cinc candidates

A la nova adjudicació s'hi van presentar cinc empreses amb les seves respectives ofertes. La vencedora va ser la constructora Conspai SL, amb una oferta molt baixa: 295.506,94 euros. La mesa de contractació va observar que el preu tan baix era perillós i podia provocar algun incompliment a l'hora d'executar els treballs i li va demanar que justifiqués com pensava estalviar tants euros per fer l'obra. Va acabar-la descartant per diferents inexactituds, però sobretot perquè no explicava com feia una rebaixa tan important amb el quilo de ferro que era necessari per a l'estructura.

Després de descartar aquesta primera empresa, els membres de la mesa de contractació van analitzar la segona oferta. La presentava Excavaciones Ampurdan 2000 SL per 361.638,7 euros. I l'ha acabat descartant. En aquest cas, la mesa ha vist que la promotora està al corrent de pagament amb les obligacions amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social, però no amb l'Ajuntament de Girona, segons les dades que consten en la Tresoreria municipal, i segons un informe emès el 3 de març per la cap del servei de Recaptació.

Per aquest motiu, la mesa ha proposat ara que les tasques vagin a càrrec de la tercera empresa, Comet Martínez Boix SL, que va oferir fer la marquesina per 391.613,85 euros després de comprovar amb la documentació presentada i els informes dels tècnics que, aquesta sí, compleix tots els requisits.

A més a més, per afegir encara més ingredients a l'adjudicació plena d'entrebancs i sorpreses, cal tenir present que la mesa de contractació va descartar una altra empresa, Smartec 98 SL, i la va deixar fora de la classificació ja des d'un bon principi per un tema vinculat a la garantia. Havia ofert fer l'obra per 377.973,75 euros.

Aquesta marquesina s'ha d'instal·lar en substitució del passadís cobert enderrocat ja fa més dos anys i que connectava les dues estacions (la del TAV i la de la Renfe). L'Ajuntament va decidir tirar a terra aquest passadís cobert que unia les dues estacions a petició dels veïns de Sant Narcís.

Es va decidir en una assemblea veïnal amb la presència de l'equip de govern que va dir que tiraria endavant la decisió que prenguessin els veïns presents en aquella reunió. Els residents consideraven que aquella estructura no dotava de «transparència» el parc Central i impedia creuar-lo d'un costat a l'altre.

La marquesina, que ha de servir per donar aixopluc en cas de pluja o per protegir-se del sol, forma part d'un projecte municipal que, en una segona fase, hauria de seguir amb una coberta lateral a l'estació de la Renfe per la banda del parc Central, com la que hi ha a la plaça d'Espanya.