Mor «Blanca», la superagent canina de la policia de Girona

L'agost de l'any passat, la gossa "Blanca" es va jubilar. Havia treballat a la policia local de Salt i a la policia municipal de Girona ajudant en múltiples ocasions en la detenció de persones i en detectar infraccions, sempre amb el seu company humà, Narcís Romero. Companys fidels i inseparables. Una parella perfecta.

La Blanca, un pastor belga de deu anys, va morir aquest dimecres i va volar cap al cel dels peluts. Ho va fer públic ahir la policia municipal de Girona, amb un missatge ac les xarxes socials: "Ahir la Blanca, la nostra companya de quatre potes, ens va deixar. Policia implacable, companya fidel i treballadora incansable. La Policia Municipal de Girona et trobarà a faltar, sempre et recordarem". Des de la policia de Salt també van escriure: "Ahir vam conèixer la trista notícia de la mort d'una companya. Gràcies Blanca per la teva dedicació i una forta abraçada al seu inseparable guia i amic Narcís."

La superagent canina havia estat, fins i tot, condecorada per la seva feina feta en la lluita contra el consum i tinença de drogues a la via pública. La gossa va rebre la Medalla al Mèrit per a Gossos Policia que atorga la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (UNJEPOL) el 2018.

Durant tota la seva trajectòria i gràcies a les seves actuacions, s'han pogut realitzar 70 detencions i s'han aixecat 2.700 actes per tinença de drogues.

A més, va intervenir en actuacions en què s'han arrestat persones que estaven en situació de cerca o que tenien antecedents penals i va actuar en operatius conjunts amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil que han culminat amb la descoberta de plantacions de marihuana en diferents domicilis.