Afers Socials oferirà un alberg de la Generalitat als joves migrants tancats a la UdG

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies oferirà a partir del dilluns un alberg de la Generalitat als joves migrants que des de fa gairebé dues setmanes participen en una tancada a la Universitat de Girona (UdG). Fonts del Departament han assegurat que aquesta és una mesura temporal i excepcional, després que el Govern ordenés tancar les universitats des d'aquest divendres per evitar propagar el coronavirus. Afers Socials ha recordat que s'ha aturat l'activitat turística en aquests allotjaments de la Generalitat però es mantenen actius per a persones en situació de vulnerabilitat social, com és el cas dels joves que participen en la tancada de Girona.

Mentrestant, des del Departament han reiterat la voluntat de conèixer la situació dels joves i, d'aquesta manera, analitzar cas per cas i trobar una solució conjunta amb administracions locals, entitats i serveis socials.

De fet, el conseller Chakir El Homrani i la directora dels serveis territorials a Girona, Marta Casacuberta, ja han visitat els membres de la protesta per tal de conèixer els joves i parlar de la seva situació.

La tancada va començar el dilluns 2 de març a la Facultat d'Educació i Psicologia del campus del Barri Vell. En la protesta, una vintena de joves migrants majors de 18 anys van decidir quedar-se a dormir a les aules de la UdG fins que les administracions no els garantissin premisos laborals, formació i habitatge protegit, entre d'altres demandes.