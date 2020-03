Compres anticipades als mercats gironins pel coronavirus

L'alerta pel coronavirus ha provocat que hi hagi més compres anticipades als mercats gironins per proveir-se davant l'escenari d'un eventual confinament. Tot i que entre la clientela hi ha qui compra per al dia a dia, han augmentat les persones que han decidit carregar el rebost. De fet, el president del Mercat del Lleó, Manel Rodríguez, ha detallat que estan "desbordats" i que cap al migdia moltes parades començaven a patir manca de gènere.

Mentre que l'increment de clients és evident al Mercat de Lleó, la situació és justament la contrària al mercat setmanal de Salt (Gironès) que, de moment, continua fent-se. Aquí, els marxants demanen que no se suspengui i creuen que és més segur estar a l'aire lliure a l'hora de prevenir contagis.