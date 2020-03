Girona limita les terrasses de bars i restaurants i tanca piscines i pavellons

L'Ajuntament de Girona atendrà la ciutadania només per telèfon o a través d'Internet i obliga els bars i restaurants a reduir dos terços de les terrasses. El consistori ordena als propietaris que retirin la resta de taules i cadires del carrer i que estiguin amatents "a les mesures que faci públiques la Generalitat de Catalunya" (en cas que es decretés el tancament de tots aquells negocis que no es considerin essencials). D'altra banda, arran del risc de contagi del Covid-19, l'Ajuntament ha intensificat les mesures preses fins ara. Es tanquen piscines, pavellons esportius, punts d'atenció turística i s'ampliarà el termini de tots els procediments administratius en marxa, tant els interns com els que afectin la ciutadania i les empreses.

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha pres avui diverses mesures que s'aplicaran a partir d'ara en diferents àmbits de l'Ajuntament de Girona, amb l'objectiu d'evitar la propagació del Covid-19. En primer lloc, s'ha suspès, a partir d'avui mateix, l'atenció presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana (Oficina d'Assistència en Matèria de Registre –OAMR-), i es farà només via telefònica. En aquest sentit, el personal de l'OAMR ajudarà les persones que ho necessitin a fer els tràmits per seu electrònica, mentre que en aquells casos on sigui imprescindible la tramitació presencial –com la inscripció en el Padró municipal- es decidirà cas per cas de quina manera es resolen.

D'altra banda, també s'ampliaran els terminis de resolució i notificació de la totalitat dels procediments administratius que estiguin en marxa o que estigués previst iniciar en els propers dies, tant els iniciats a sol·licitud de l'interessat com els iniciats d'ofici. Aquesta ampliació de terminis serà efectiva fins a la finalització de la situació d'excepcionalitat. Pel que fa als processos selectius de personal previstos per la setmana vinent, fins al dia 22 de març, quedaran suspesos. Des del consistori s'informarà totes les persones afectades per aquesta mesura.

Per ara, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, manté en fase d'alerta el Protocol d'actuació del Pla bàsic d'emergència Municipal per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc. Tots els departaments municipals estan preparats en cas que calgui augmentar els protocols a fases d'emergència, amb una planificació sobre com actuar en serveis bàsics i comptant amb serveis mínims de treballadors i treballadores municipals, que hauran d'estar tots activats en les properes setmanes.

Piscines, pavellons i punt d'atenció turística

Aquest matí també s'ha decretat el tancament de les piscines municipals i els pavellons i equipaments esportius. Seguint les indicacions de la Generalitat de Catalunya, també s'han tancat al públic l'Oficina de Turisme de la ciutat, el Punt de Benvinguda i el punt d'informació de l'estació d'autobusos, tot i que el personal seguirà atent els usuaris i usuàries exclusivament per via telefònica i telemàtica.

Malgrat les restriccions, es mantindran oberts el mercat de la Devesa i el Mercat del Lleó, atès que compleixen un servei bàsic com és la garantia d'abastament i perquè compleixen amb les garanties d'afluència que marca ara mateix el protocol establert per la Generalitat de Catalunya. En canvi, i coordinadament amb els seus organitzadors, no se celebraran les fires amb parades de carrer, en espais com el Pont de Pedra, Sant Fèlix o la plaça de Catalunya.

El Festival de Literatura MOT, que s'havia de celebrar a Girona i a Olot del 26 de març al 4 d'abril, s'ajornarà fins a la primavera de 2021 i traslladarà el tema previst d'aquest any, dedicat als processos creatius vistos des de la literatura, a l'any vinent. L'organització de l'esdeveniment ha decidit posposar-ne la setena edició com a mesura de prudència i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries en relació amb l'epidèmia del coronavirus.

Finalment, l'alcaldessa ha decretat que totes les terrasses de bars i restaurants de Girona han d'oferir només un terç de la seva capacitat d'aforament màxim i retirar, per tant, de la via pública, els dos terços restants de taules i cadires. Es recomana a totes les activitats econòmiques que estiguin amatents a les mesures que faci públiques la Generalitat de Catalunya, per poder-les aplicar als seus negocis.