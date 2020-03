Les comarques de Girona registren tres casos més de coronavirus, tres dones del Gironès i ja són 35 a la demarcació

El departament de Salut ha informat aquest dissabte que tres dels nous positius per coronavirus confirmats a Catalunya són de les comarques gironines. Es tracta de tres dones del Gironès que tenen 49, 57 i 61 anys. Amb aquests nous positius, a la regió sanitària de Girona hi ha 35 afectats per la covid-19. Arreu de Catalunya, Salut ha informat de la mort de dues persones més com a conseqüència del virus i ja són vuit les víctimes de la pandèmia. A més, s'han registrat 206 casos nous de coronavirus SARS-CoV-2. D'aquestes 41 persones estan greus.

Pel que fa Igualada, hi ha un total de 70 positius des que es va declarar el brot. Quatre persones estan greus i tres, amb patologies prèvies importants i edats compreses entre els 71 i els 86 anys, han mort. Entre els 70 infectats hi ha 41 professionals sanitaris.