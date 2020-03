Quan el maleït GPS et duu pel mal camí

El GPS i els aparells automàtics que marquen les rutes no sempre són un bon guiatge. Els que circulen per la carretera dels Àngels, al massís de les Gavarres, sovint, són testimonis de desenes de vehicles que han agafat aquella ruta perquè una màquina els hi indicava per error o perquè és l'itinerari més curt. I efectivament, possiblement semblava l'adequat però segurament s'acaba fent més llarg pels centenars de corbes que han de superar i pel desnivell de pujada i de baixada que es van trobant al llarg de la ruta. I quan es tracta d'un vehicle de grans dimensons, la cosa encara es complica més per les dificultats de moviment.

Molts dels errors provenen dels vehicles que circulen per la variant que creua la vall de Sant Daniel. Surten d'aquesta carretera perquè el GPS els marca que hi ha un vial directe al punt de destí que és més curt si passen per la GI-6703. El mapa de la pantalla no sol ser prou ampli per veure que la carretera es fa eterna perquè és estreta i amb corbes a tort i a dret. Quan els conductors s'adonen de l'equivocaicó, ja són a mig fer.

Fa uns dies, un tràiler va iniciar aquesta ruta confiat que anava pel camí correcte. Però quan es va adonar que els quilòmetres pdrien acabar convertits en un suplici, ja no podia fer marxa enrere ni girar.

Les enormes dimensions del vehicle feien impossible trobar un punt prou ampli al voral de la calçada per maniobrar i tornar per allà on havia vingut i reempendre la marxa per la variant de Sant Daniel per dirigir-se al seu destí. Com que no hi havia altre remei que seguir endavant, va anar pujant i superant corbes envaïnt el carril de circulació de baixada perquè només així podia fer la maniobra per superar la corba sense problemes.

Finalment quan pràcticament estava al quilòmetre tres de la carretera va veure la gran esplanada que fa d'aparcament davant del restaurant Can Mascort. Va frenari va fer marxa enrere per entrar a l'estacionament. Allà va poder girar i tornar per allà on havia vingut.

En l'ascensió havia hagut de superar quatre ciclistes i dos més havien hagut de vigilar mentre baixaven en veure el camió de grans dimensions que necessitava els dos carrils per fer algunes de les corbes tancades. A la baixada va tornar a esquivar alguns ciclistes. O dit d'una altra manera, alguns ciclistes van haver de vigilar, segons com es miri.

Es tracta d'una zona on hi ha multitud d'esportistes i el camioner encara va tenir sort, es pot dir, perquè aquest dia en va trobar pocs. Hi ha hagut casos en què furgonetes s'han posat al costat de ciclistes preguntant si la ruta era correctea per arribar a un destí concret. Fins i tot, alguns esportistes han hagut de posar peu a terra per dir-los que millor que giressin.