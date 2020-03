Busquen empreses que venguin gespa i teixits per Temps de Flors

L'Ajuntament de Girona ha obert dos nous concurs públics per tal de trobar proveïdors de gespa i de teixits per Temps de Flors. Són dos productes que s'afegeixen a un llistat d'elements que tampoc tenen cap subministrant. En concret, per tenir material de ferreteria, serralleria, drogueria i pintura, decoració en general, fusteria, reprografia, i posar mòduls amb serveis públics al carrer i per material d'impressió per a la difusió de l'esdeveniment. Tot plegat suma un total de 68.036 euros.

Per a la gespa, el màxim que es poden oferir són 3.500 euros, el mateix preu que per als teixits. L'adjudicatària dels dos casos tindrà l'opció a tres pròrrogues anuals. Per a aquests dos casos, com també dels esmentats anteriorment, és la segona licitació que fa el consistori gironí, després que al primer intent els concursos públics quedessin deserts.

El mateix va passar amb el material més important i que, de fet, és l'essència de la mostra: les plantes i les flors. Després d'un intent fallit, es va obrir un segon torn i, aleshores, es va rebre una oferta per part del centre de jardineria Nou Jardí de Banyoles, que és a qui se li va adjudicar.

Pel que fa al servei d'hostes i hostesses, el cost és de 78.783 euros, que es disputen dues agències i que està a punt de resoldre's. Són els encarregats de situar-se en els principals punts de la ciutat per informar de la mostra.



Concurs d'aparadorisme

D'altra banda, hi ha obert el període per presentar-se al concurs d'aparadors de la mostra floral. El termini acaba el 10 d'abril. Hi poden paticipar establiments d'àmbit comercial, de restauració i allotjament turístic de la ciutat de Girona. El jurat tindrà en compte diferents criteris a l'hora de valorar cada participant, com l'originalitat, la utilització de flors naturals, la qualitat artística, el disseny i el grau de vinculació amb la mostra floral gironina. Temps de Flors es farà del 9 al 17 de maig.