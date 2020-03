El CDR de Girona aixeca fins el 30 de març el tall diari al carrer de Barcelona per evitar contagis per coronavirus

El CDR de Girona ha anunciat aquest diumenge que aixeca el tall que diàriament fa a la cruïlla entre els carrers Emili Grahit i Barcelona, per evitar un possible contagi per coronavirus. En una publicació a les seves xarxes socials, han assenyalat que es tracta d'una decisió presa per motius de "seguretat" com a conseqüència de la pandèmia per covid-19 que es viu a tot Catalunya. Tot i això, el CDR Girona ha deixat clar que es tracta d'una interrupció "temporal" i que tornaran a tallar la via el 30 de març, data en què finalitzen l'estat d'alarma imposat pel govern espanyol. L'acció es va iniciar el 15 de desembre de l'any passat en suport al tall que es fa diàriament a l'Avinguda Meridiana de Barcelona.