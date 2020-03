Girona tanca els parcs infantils, de salut i esportius i redueix a la meitat el transport públic pel coronavirus

L'Ajuntament de Girona ha decidit clausurar els parcs infantils, de salut i les pistes poliesportives com a mesura de precaució per evitar contagis per la covid-19. Fins ara, el consistori recomanava no fer ús d'aquests espais, però a partir d'ara estarà prohibit. A més, els equipaments municipals estaran tancats, si bé es podran fer consultes per telèfon o correu electrònic. Entre les noves mesures que ha pres l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, també hi ha la reducció a la meitat del transport públic de Girona. A més, es continuarà amb el criteri de només fer servir una tercera part de l'aforament dels autocars, per evitar la proximitat amb els passatgers i d'aquesta manera reduir el nombre de possibles infeccions.

Així doncs, el màxim aforament serà de divuit viatgers per als autobusos, i set per als microbusos. També es recomana que la gent només utilitzi el servei de transport públic per casos de força major. A més, s'han activat mesures de desinfecció i protecció per als conductors. Pel què fa a les línies, de TMG L1, L2, L5, L7, L8 i L11 circularan cada 30 minuts, i la L10 cada 60 minuts. La L8 reduirà el recorregut, que anirà des de l'estació de tren fins al Campus Montilivi de la UdG, passant per el Parc Científic i Tecnològic. En el cas de les interurbanes, també s'aplicarà la reducció del 50% de serveis.

Malgrat que els equipaments municipals restaran tancats, l'Ajuntament ha activat el teletreball. De fet, el consistori s'ha organitzat per tal que tot segueixi funcionant amb normalitat "tenint en compte la situació excepcional actual". D'aquesta manera es vol garantir el manteniment bàsic de la ciutat.

Finalment, Madrenas recomana a totes les persones que es volen oferir com a voluntàries durant aquest episodi, que es posin en contacte amb l'Ajuntament. En cas de necessitats, per exemple a nivell de serveis socials o d'atenció a col·lectius vulnerables, els treballadors públics estan permanentment activats, així com el cos de voluntaris de Protecció Civil.

En aquest sentit, el consistori coordinarà amb entitats del tercer sector els voluntaris civils que s'hagin ofert. Des de l'Ajuntament alerten, sobretot a la gent gran, que s'assegurin sempre de l'autenticitat de persones que els vulguin demanar ajuda, per tal de prevenir enganys.