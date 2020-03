El rector de la UdG ordena tancar físicament la universitat

El rector de la Universitat de Girona (UdG), Quim Salvi, ha activat el quart escenari previst en la crisi del coronavirus, i que implica el tancament físic de les instal·lacions. En un comunicat, Salvi explica que només resten oberts serveis específics.

En concret, són els de guàrdia d'edificis, el de vigilància i seguretat, l'oficina de registre i el servei crític de laboratori. Salvi ha deixat clar que el tancament no significa que s'aturi l'activitat acadèmica, i de fet, assegura que els diferents centres ja treballen per mantenir-la. "Demano un esforç a tota la comunitat perquè mantinguem actives, en la mesura que sigui possible, de manera remota, les activitats de docència, recerca, transferència i administració", assenyala el text.

La resolució signada per Quim Salvi detalla deu punts més a banda de decretar el tancament de la universitat. Entre ells, destaca que es manté l'activitat acadèmica a la universitat "en la mesura del que sigui possible", tot i que deixa clar que la presencial queda suspesa, així com la resta d'actes com seminaris, congressos o jornades. Amb tot, Salvi recorda que s'ha dotat d'eines telemàtiques al personal per tal que poder facilitar l'activitat des de casa.

Finalment, el rector demana "responsabilitat" a tota la comunitat educativa de la Universitat de Girona en relació a la crisi del coronavirus. " Us demano que extremeu les mesures de prevenció per la vostra seguretat i per la seguretat col·lectiva, us exhorto que limiteu al màxim la mobilitat, que us confineu a casa en la mesura que pugueu i que seguiu estrictament totes les recomanacions de les autoritats sanitàries. Ens trobem en una situació excepcional, però estic segur que sabrem donar una resposta, individual i col·lectiva, també excepcional", conclou Salvi.

També fa un recordatori en relació a la pàgina web de la universitat amb informació concreta del coronavirus i demana que s'estigui pendent de les diferents xarxes socials com Facebook i Twitter, així com els canals de Telegram on s'informa puntualment de qualsevol novetat. A més, la UdG posa a disposició un número de whatsapp on es responen els dubtes que puguin sorgir.