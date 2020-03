Carrers més buits de l'habitual a Girona en el primer dia laborable de l'estat d'alarma

Menys cotxes circulant i voreres pràcticament buides a la ciutat de Girona aquest dilluns, durant el primer dia laborable des que es va decretar l'estat d'alarma. Els pocs cotxes i furgonetes que han circulat pels carrers de la ciutat no s'han trobat les cues habituals a l'hora d'entrar a la ciutat a través de les principals vies, com ara el carrer de Barcelona.

Per altra banda, les voreres també estaven més buides i es podia veure alguna persona amb bosses a les mans o passejant un gos, però a molta distància entre ells.

A les parades de l'autobús pràcticament no hi havia ningú i l'estació de trens ha quedat desèrtica a partir de mig matí. Tots els usuaris, però, han intentat respectar la distància mínima per evitar propagacions del coronavirus.