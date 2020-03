Girona tanca el parc del Migdia i els jardins de la Devesa i de la Muralla

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha decretat aquest dilluns activar el protocol d'actuació en emergència 1 del Pla de Protecció Civil de Girona per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc.

Dins les iniciatives que s'han aprovat avui, hi ha el tancament les 24 h del dia de tots els parcs i jardins de la ciutat que s'obren i es tanquen diàriament en la franja nocturna: el parc del Migdia, els Jardins dels Alemanys, els jardins de John Lennon, els jardins de la Muralla, els jardins de la Devesa i els jardins de la Francesa. A més, es reforçarà la senyalització, també a través de tanques, per prohibir l'accés a pistes esportives públiques, parcs de salut i parcs infantils.

Des de la Policia Municipal de Girona s'han intensificat els controls en establiments oberts per garantir que es compleix amb els requisits bàsics de seguretat i amb les activitats per a les quals tenen permís. També s'ha reforçat la presència al voltant de centres sanitaris i punts de venda d'alimentació per evitar que s'hi creïn problemes d'accés o organització. I s'han instal·lat per primer dia controls en l'accés a la ciutat, per comprovar que els conductors i conductores compleixin amb els requisits de prevenció i els motius de mobilitat obligada permesos.

Pel que fa als mercats, el de la Devesa se celebrarà aquest dimarts, però augmentant la distància entre parades d'alimentació, les úniques que podran ser-hi presents, i complint amb els paràmetres de seguretat. Respecte al Mercat del Lleó, s'han habilitat només dos punts d'entrada per poder controlar-ne l'aforament, i s'han repartit missatges informatius a totes les parades amb les mesures preventives necessàries que s'han de complir. En aquest sentit, es demana a la ciutadania que faci les compres via telefònica, de manera que només hagi d'anar al mercat a recollir els productes. El web del mercat – http://www.mercatlleo.cat - conté els telèfons de totes les parades.

Quant a la mobilitat, aquest dilluns ja han funcionat només el 50% dels serveis de bus urbà, i s'ha suspès la línia L8, tenint en compte el tancament del campus de Montilivi de la Universitat de Girona, on operava aquesta línia. La Girocleta continua en servei, en canvi s'ha suspès el funcionament de la zona blava i verda de la ciutat, de manera que des de dissabte no es posen sancions.

Finalment, el personal de Serveis Socials de l'Ajuntament de Girona està activat per prestar els serveis necessaris als col·lectius més vulnerables i també a la gent gran, potenciant l'atenció domiciliària.

L'Ajuntament de Girona manté obert el telèfon d'informació ciutadana 972 41 90 10 cada dia, de dilluns a divendres de 8 a 18 h, i dissabte i diumenge, de 9 a 18 h per resoldre els dubtes que puguin sorgir. També s'emplaça a la ciutadania a mantenir-se informada sobre les últimes novetats a través dels canals oficials de l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.