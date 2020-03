Salt suspèn el funcionament de la zona blava d'aparcament mentre duri l'estat d'alarma

L'Ajuntament de Salt ha decidit que mentre duri l'estat d'alarma decretat pel Govern espanyol no s'haurà de pagar per estacionar als aparcaments de zona blava que hi ha a la vila. Aquesta mesura està previst que entri en funcionament aquest dilluns 16 de març. El funcionament de la zona verda (places creades per afavorir l'estacionament dels veïns) serà l'habitual.

Amb l'objectiu de facilitar que tots els saltencs i saltenques limitin la seva mobilitat i la dels seus vehicles, també s'anul·la l'obligatorietat de retirar el cotxe quan es duu a terme la neteja viària. A més a més, el servei està previst que es concentri a les zones amb un major risc de contagi com els parcs i places del municipi. Pel que fa al servei de transport interurbà, segons ha informat l'Autoritat Territorial de la Mobilitat en l'àrea de Girona (ATM), a partir d'aquest dilluns 16 de març els horaris i freqüències de les línies (L-3, L-4 i L-9) dels busos que enllacen Salt amb Girona i altres punts passaran a ser els dels dissabtes feiners.

Pel que fa als serveis i subministraments bàsics, el Comitè d'Emergències Municipal de Salt continua treballant amb totes les autoritats competents per garantir-lo.



Organització del consistori

Teletreball i flexibilització horària. Aquests són els dos eixos principals de l'organització que s'aplicarà a l'Ajuntament de Salt mentre duri la situació d'excepcionalitat provocada pel Covid-19.

En aquesta línia, els serveis d'atenció de forma presencial només es duran a terme si es disposa de cita prèvia (972 24 91 91) i si es tracta d'un tràmit urgent. Es recomana fer els tràmits, si és possible, de forma telemàtica. Diàriament es farà una valoració per tal de dimensionar i garantir els serveis mínims del consistori.