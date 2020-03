Així es fa la missa a Salt en dies de confinament

La crisi del coronavirus està limitant les accions quotidianes dels ciutadans i la missa no n'és una excepció. Després que l'Església hagi prohibit les misses obertes al públic a les diòcesis, les parròquies se les han enginyat per mantenir-se a prop dels fidels i brindar-los accés a les celebracions sense sortir de casa.



Diversos mossens ja van retransmetre en directe la missa de diumenge a través de plataformes com Facebook i d'altres van fer arribar als veïns les gravacions de la celebració litúrgica per WhatsApp.



El mossèn de la parròquia de Sant Jaume de Salt, Jordi Callejón, és un dels que ha recorregut a les xarxes socials per fer front al coronavirus. Diumenge va començar a emetre la missa -en castellà a les 10 i en català a les 12- a través del web de la parròquia i del seu perfil a Twitter. "Ha estat un diumenge diferent i molt estrany, però el que ens mou és donar un bon servei (...). No hi ha mal que per bé no vingui", deia en una piulada.





Fins que duri el confinament ??? pic.twitter.com/lpJRjrR6Wg — santjaumedesalt (@santjaumedesalt) March 14, 2020

Aquesta setmana mossèn Callejón ja ofereixa la tarda per fer una estona de pregària, silenci i contemplació; i missa diària a les set. A més, també penja vídeos a YouTube amb el missatge de l'evangeli. "El confinament l'hem de viure com uns exercicis espirituals, un regal en plena Quaresma!", apunta el mossèn.