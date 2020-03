Veïns de Girona han de proveir de mascaretes els escombriaires de Girona

La secció sindical de CCOO de Girona+Neta, l'empresa mixta de recollida d'escombraries i neteja viària de Girona, davant l'actual situació de crisi sanitària, ha reclamat la manca de material per fer la feina. El sindicat entén que el servei que realitzen "és essencial per la ciutat" però mostra certa "preocupació" per alguns punts "que posen en risc sanitari" als treballadors.



Mesures organitzatives



Comissions oçbreres exposa que els serveis de l'empresa Girona+Neta s'estan realitzant al 100%, tant recollida de sòlit, voluminós, selectiva i neteja viaria. Donada la situació de crisi sanitària, i amb l'actual real decret de confinament, i missatges del govern de la Generalitat, consideren que "caldria reduir els serveis no essencials". En aquest sentit, indiquen que tant la neteja viària com algunes de les recollides de voluminós i de selectiva "es poden reordenar fen minvar l'exposició dels treballadors i treballadores".



Mesures de protecció



A més exposen que "hi ha manca de mascaretes". Fins i tot expliquen que "alguns veïns de Girona han proveït d'aquestes a alguns treballadors de la neteja viària", donat que els han vist sense aquest element de protecció. "Som conscients que allà on son més necessàries es en el cas d'anar més d'una persona dins d'un vehicle", diu el sindicat..

La "percepció" dde CC.OO és que "no s'estan donant guants de làtex (apart dels guants ordinaris) de forma regular i segons serveis, sinó que la seva distribució dins de l'empresa ha estat escassa i de forma arbitrària".

També assenyalen que "hi ha escassetat de líquid desinfectant per les cabines dels camions, els carrets dels escombriaires, i les eines (principalment escombres)."

Com a treballadors d'un servei essencial per la ciutat, afirmen que estan "orgullosos" de la seva feina, que aborden "amb professionalitat", i per això mateix creuen que cal que se'ls "proveeixi dels elements necessaris organitzatius i materials per poder continuar" fent el servei donant "sense posar en risc" la seva salut, i no ser un element de dispersió del virus. És per tot això que fan una crida a l'empresa i a l'ajuntament per unir esforços per realitzar el servei amb la màxima qualitat i sense riscos innecessaris.

Comissions ja va fer una crida similar ahir, amb les treballadores de la neteja dels edificis municipals, de l'empresa Eulen.