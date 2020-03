Girona avançarà el pagament a proveïdors i allargarà els terminis d'impostos

L'Ajuntament de Girona avançarà el pagament als proveïdors del consistori, que actualment està en 30 dies de mitjana i així garantir la liquiditat de les empreses. A més, també s'abonaran taxes i serveis durant el període d'excepcionalitat, com ara la matrícula de les escoles bressol o la taxa d'ocupació de la via pública (els bars i restaurants no hauran de pagar per les seves terrasses mentre estiguin tancades).

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha avisat que aquestes peticions es començaran a tramitar quan s'acabi el període excepcional i l'Ajuntament estigui a ple rendiment. Per altra banda, durant el primer dia feiner els autobusos urbans van registrar un 92% menys d'usuaris respecte als d'un laborable habitual.

Girona comença a aplicar algunes mesures econòmiques per intentar resoldre la situació de les empreses afectades per l'estat d'alarma decretat el passat divendres. De moment, l'Ajuntament ja ha anunciat que avançarà el pagament als seus proveïdors (que fins ara estava establert en 30 dies) per tal de donar més liquiditat a les empreses.

Per altra banda, el consistori ha anunciat que exonerà i abonarà alguns pagaments de serveis i taxes mentre duri l'episodi d'excepcionalitat a la ciutat. D'aquesta manera, els bars i restaurants no hauran de pagar la taxa d'ocupació de la via urbana per les terrasses. A més, els marxants que no tinguin una parada de menjar tampoc hauran de pagar la quota i també els usuaris de diverses activitats municipals rebran un abonament. Els pares que portin els nens a les llars d'infants tampoc hauran de pagar la part proporcional a la matrícula.

De tota manera, els procediments d'exoneració i abonament no es faran de forma instantània, sinó que l'alcaldessa ha avisat que ho tiraran endavant una vegada s'acabi l'estat d'alarma i l'Ajuntament disposi de tots els recursos humans.

Per altra banda, també s'allarguen els terminis per a pagar els impostos. L'inici de la campanya seguirà essent el 5 d'abril, però en comptes de finalitzar el 5 de juny, els ciutadans podran pagar els impostos fins el 5 de setembre. També es canviaran els terminis d'aquells qui pagaven els tributs de forma fraccionada.

Tot aquest conjunt de mesures es tirarà endavant amb el suport de tots els partits polítics amb representació municipal, que aquest dimarts a la tarda s'han reunit de forma telemàtica. A més, el consistori està treballant amb altres ajudes a l'espera de saber com compensaran les administracions catalana i espanyola als empresaris per fer fron a les pèrdues d'aquests dies.