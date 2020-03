Primera mort per coronavirus a les comarques gironines

Un home de 79 anys amb patologies prèvies és el primer mort per coronavirus a les comarques gironines, segons informa el Departament de Salut. Actualment, a la demarcació hi ha un total de 103 persones afectades per la covid-19, de les quals 21 són professionals sanitaris de diferents centres de salut, tant hospitals com atenció primària. Són 38 malalts més detectats en comparació amb les darreres xifres facilitades dilluns al vespre, quan hi havia 65 contagiats.

Avui s'han començat a processar les primeres mostres al Laboratori Clínic Territorial de l'ICS Girona. L'objectiu és que aquest laboratori pugui donar cobertura a la majoria de necessitats analítiques generades pel Coronavirus de la regió.

La implantació serà progressiva en funció de les necessitats i disponibilitat del material necessari per al processament de les mostres.

Segons Salut, tots els hospitals de la regió sanitària han adoptat mesures extraordinàries per fer front a la pandèmia, com ara anul·lar aquelles intervencions quirúrgiques que són demorables, així com l'activitat ambulatòria i limitar la presència d'usuaris als seus centres. També tenen preparats plans específics per fer front al previsible augment de casos de SARS CoV-2.

Els centres d'atenció primària també potencien l'atenció telefònica enlloc de la presencial i només s'atenen les urgències i les consultes que no es poden esperar. Des d'ahir s'han tancat un centenar de consultoris locals arreu de la demarcació que feien atenció més puntual, amb l'objectiu de replegar els professionals assistencials als centres més grans i guanyar eficiència en la gestió dels equips de protecció individual.

Salut demana serenor a la població perquè "els professionals i els centres estan preparats pel previsible augment de casos de Coronavirus SARS-CoV-2". Amb tot, reiteren els missatges de quedar-se a casa, pel bé individual i col·lectiu i complir amb les mesures higièniques com rentar-se les mans sovint, evitar el contacte estret amb persones amb símptomes, mantenir una distància de seguretat de dos metres o evitar compartir menjar i estris.