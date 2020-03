Salt sanciona 10 negocis i 18 persones per saltar-se l'Estat d'alarma

La Policia local de Salt ha començat a denunciar per les restriccions de l'Estat d'Alarma amb sancions greus. En total ha sancionat i obligat a tancar deu comerços per tenir obert tot i no complir cap de les excepcions i 18 persones per circular per la via pública sense ser imprescindible. Les sancions són considerades greus i van dels 600 als 30.000 euros.

El regidor de Seguretat, toni Vidal, ha eixat clar que tots havien estat advertits els dies previes i que han reincidit. L'Ajuntament i la policia van estar avisant a la població de l'ordre de no sortir al carrer sinó era imprescindible. Els agents, fins i tot, amb megafonia.

Durant el cap de setmana, per exemple, es va anar dos cops al pati del col·legi la Farga perquè hi havia grups de joves jugant a futbol. La policia va avisar-los i van marxar per separat.