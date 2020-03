Girona exonerarà els serveis i taxes de les escoles bressol i de les terrasses

L'Ajuntament de Girona va acordar ahir diversos aspectes econòmics. Per exemple, va anunciar que s'exonerarà o s'abonarà als usuaris i empreses tot un seguit de taxes i serveis mentre dura aquest període d'excepcionalitat. Es tracta de les zones blaves i verdes, les escoles bressol, l'ocupació de la via pública (que afecta sobretot les terrasses de bars i restaurants), les parades de mercats que no han pogut fer la seva activitat (mercats ambulants o parades de productes que no són d'alimentació), i algunes quotes d'activitats municipals. Es començaran a tramitar quan acabi aquest període d'excepcionalitat.

A més, s'ha decidit allargar els terminis de pagament dels impostos i taxes municipals, que comença aquest abril. Es mantindrà l'inici de la campanya, però s'allargarà el termini fins al 5 de setembre, en comptes del 5 de juny previst. També s'allarga el calendari de pagament en les persones que el tenen fraccionat en tres mensualitats, de manera que en comptes de fer-se efectiu abril-juliol-octubre, es farà en els mesos juliol-setembre-octubre. Finalment, i respecte a la possibilitat de fraccionar en períodes superiors a l'any, qui ho demani per aquest 2020 ho podrà fer sense interessos. També en l'àmbit econòmic, l'alcaldessa va aprovar avançar el pagament a proveïdors, que actualment està en 30 dies de mitjana, per així ajudar a la liquiditat de les empreses.



Serveis socials i preinscripció

D'altra banda, l'Ajuntament està estudiant noves mesures destinades a col·lectius usuaris de serveis socials, que es faran públiques properament un cop estiguin acordades. Per ara, s'augmentaran les trucades diàries a persones vulnerables o que formen part de col·lectius de risc. L'Ajuntament es responsabilitzarà del repartiment de les targetes a les famílies usuàries de les beques menjador, que es farà domiciliari a través de treballadors municipals. En Educació,s'ha suspès el període de preinscripció.

Pel què fa a les obres a la via pública, es mantenen les que estan en execució atès que el reial decret estatal d'alarma els permet continuar per afavorir l'activitat econòmica. Respecte a les obres que havien de començar en les properes setmanes, s'ha acordat retardar-ne l'inici.

I per mostrar que la ciutat està parada en l'àmbit circulatori, l'Ajuntament va difondre dades que ho fan evident. Al llarg del dilluns els busos urbans van registrar un descens del 92% de viatges, mentre que l'ús de la girocleta va caure un 97% (es van registrar 153 viatges, quan la mitjana són 2.200). La informació xoca amb un estudi de la consultora TC Group, que assenyala que del 9 al 15 de març (el diumenge) els carrers comercials de Girona hi va baixar el trànsit de vianants només un 12,59%. En canvi, la mitjana espanyola en vials comercials, hauria registrat un descens del 23,4 %. Sobretot a València (-37,8%), Vitòria (37%) i Toledo (-34%).

Pel que fa a Salt, la policia ha començat a denunciar els incompliments de la declaració d'estat d'alarma. Després d'una primera fase informativa, i fins i tot amb la utilització d'un cotxe policial amb megàfon, aquest dilluns es van començar a dur a terme les primeres denúncies amb sancions «greus» que poden anar des dels 600 fins als 30.000 euros. Durant aquesta primera jornada es van denunciar divuit persones i es van fer deu requeriments o obertures d'actes a deu establiments.

El regidor de Seguretat Ciutadana, Toni Vidal, va explicar que tots havien estat avisant prèviament i que «s'estan duent a terme els patrullatges policials per tal de reduir la presència de persones al carrer sense justificació i, al mateix temps, també estem actuant en tots aquells establiments que no compleixen amb els requeriments de l'estat d'alarma. Hem començat aquest dilluns i no ens aturarem».



Els escombriaires i el material

També apareixen reivindicacions laborals. La secció sindical de CCOO de Girona + Neta, l'empresa mixta de recollida d'escombraries i neteja viària de Girona, es va queixar ahir de la manca de material per fer la feina. Per exemple, mascaretes, guants o líquid desinfectant. El regidor de sostenibilitat, Martí Terés, va indicar que ara mateix «no hi ha cap instrucció que digui que s'ha de portar mascareta a la via pública». El representant municipal també va assenyalar que estan readaptant el servei amb treballadors fent tasques diferents. En no haver-hi tanta gent al carrer, molts operaris destinats a la neteja viària ara estan recollint o netejant contenidors.