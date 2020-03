Els mercats del Lleó i la Devesa, gairebé buits

Ni crits, ni moviment, ni cops de colze. Després de les aglomeracions de la setmana passada, els dos mercats d'aliments de de Girona -el del Lleó i el de la Devesa- estaven pràcticament buits ahir al matí. A la Devesa hi havia obertes només una desena de parades d'alimentació, amb un lleuger degoteig de clients, molts dels quals habituals, que se sentien més segurs anant a comprar a l'aire lliure que a dins d'un supermercat. Pel que fa a l'interior del mercat del Lleó, es van habilitar només dues entrades per accedir-hi, i, al contrari del cap de setmana passat, estava pràcticament buit. «Tothom ens deia que faríem l'agost, però jo ja sabia que després vindria l'hivern», explicava, preocupat, en Joan, de la carnisseria JoCarn.

El mercat de la Devesa oferia ahir un aspecte inèdit. Només una desena de parades, ben escampades, algunes de les quals ja tancaven a mig matí. Tots els venedors anaven amb guants i molts d'ells duien mascareta. Entre els compradors, passos ràpids per tornar el més aviat possible a casa, malgrat que alguns estaven feliços de poder gaudir d'una estona a l'aire lliure. Un dels paradistes era Xavier Sedano, que explicava que estaven extremant la seguretat però que havien decidit parar per donar un servei públic. Sedano apuntava que el risc de transmissió del coronavirus és inferior en un mercat a l'aire lliure que a l'interior d'una gran superfície, però tot i això admetia que només havien tingut un 5% dels clients habituals. Entre els compradors hi havia l'Andreu Sitjes, client habitual del mercat, que considerava el panorama «inaudit». «Normalment t'has de barallar amb la gent per veure què agafes i què no, i en canvi avui pots triar. És un escenari inaudit, però és com ha de ser», va assenyalar. La Maria Jover considerava que el panorama al mercat era «bastant trist», però recordava que, «la gent també ha de comprar verdura i fruita fresca». «Em sembla bé poder venir a comprar al mercat, però el que no entenc són les aglomeracions que s'han vist al supermercat o al metro», va indicar.

Al mercat del Lleó, la situació no era gaire diferent. Després de les multituds de divendres i dissabte, que van registrar algunes crítiques entre la comunitat mèdica, ahir el panorama era desèrtic. A l'interior, la majoria de parades estaven obertes, però amb poca clientela. Molts comerciants temen que aquesta serà una setmana «fotuda», ja que la gent té les neveres plenes i està més conscienciada que no ha de sortir de casa. A l'exterior, en Juli, de la parada Tomateuntomate, reconeixia que l'enviament de cistelles ecològiques a domicili l'ha «salvat» aquesta setmana, ja que se li han quatriplicat les peticions.

En general, una situació totalment anòmala que els comerciants esperen que es normalitzi aviat: ni les compres compulsives de la setmana passada, ni la sequera que preveuen per aquesta. «El que va passar divendres i dissabte no va ser normal, perquè la gent va comprar el doble o el triple. Allò no és bo, perquè no dones l'abast i no tens prou gènere. Crec que ara la gent entendrà que s'ha de quedar a casa i suposo que vindrà més gent, però que farà les compres normals», assenyalava la paradista Mercè Corominas.